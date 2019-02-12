На жульничество Порошенко Европа закроет глаза

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров считает, что Петр Порошенко не сможет победить честно на предстоящих президентских выборах.

"Большинство опросов, безусловно, оплачены им самим... Реальный рейтинг Порошенко 5-6%, который формируется благодаря административному ресурсу", – рассказал Азаров в интервью изданию "Известия".

По мнению экс-главы украинского кабмина, сейчас "Порошенко готов идти по беспределу", а Запад закроет глаза на нарушения при выборах. Наблюдатели на избирательных участках также не смогут ни в чем помочь, уверен Азаров, ведь в стране 30 тыс. избирательных участков, а контролировать выборы будут 500 человек.

"Уверен, что выборы будут подтасованы. Порошенко сейчас готов приписать себе 15-20%. И главный вопрос в том: смогут ли его конкуренты обеспечить... контроль или же дадут ему накрутить себе целых 30-40%?" – подчеркнул Азаров.

Бывший премьер считает, что никаких козырей у действующего украинского президента не осталось: армия морально разложилась, томос добавил 1-1,5% голосов, проблема мовы использована полностью. В этих условиях Порошенко остается уповать лишь на административный ресурс, и он им непременно воспользуется.

При этом Азаров считает, что самые высокие шансы стать главой Незалежной есть у трех кандидатов: Петра Порошенко, Юлии Тимошенко и Владимира Зеленского.

У нынешнего украинского лидера есть уже упомянутый админресурс, структуры, которые контролируют 30 тыс. избирательных участков, а также неонацистские формирования, которые могут запугать население. У Юлии Владимировны – разветвленная структура партии "Батькивщина", которая выставит наблюдателей на выборы. За выставившего свою кандидатуру актера готовы проголосовать достаточно много избирателей, однако у него нет собственной организации.