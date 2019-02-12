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Порошенко собрал компромат на Кремль

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
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Лидер Незалежной готов обнародовать информацию

Президент Украины Петр Порошенко анонсировал сенсацию. По его словам, у него есть сведения о вмешательстве России в украинские выборы. Поделиться информацией Порошенко готов уже в конце неделе – на Мюнхенской конференции по безопасности, которая состоится 15-17 февраля.

"С выборами связаны и вызовы. Первый – это вызов реваншизма, это вмешательство России в избирательный процесс", – заявил действующий глава Украины, претендующий на новый срок, во время выступления на 15-й ежегодной инвестиционной конференции Dragon Capital во вторник в Киеве, передает "Интерфакс-Украина".

"Часть информации о непосредственном вмешательстве России я попробую обнародовать во время Мюнхенского форума по безопасности. К сожалению, этот процесс Россия продолжает очень активно", – сообщил Порошенко.

Он подчеркнул, что Москва хочет повлиять на украинские выборы не из-за того, что там испытывают антипатию лично к нынешнему президенту Незалежной, а преследуя зловещую цель.

"Цель – остановить наш путь на Запад, возвратить Украину в сферу российского влияния", – раскрыл тайну Порошенко.

Ранее некоторые представители США обвиняли РФ во вмешательстве в американские выборы в 2016 г., якобы благодаря этому Дональд Трамп обошел Хиллари Клинтон. В Москве подобные обвинения отвергают.

Выборы президента Украины назначены на 31 марта. На пост руководителя страны претендуют около 40 кандидатов.

Николай ВИКТОРОВ
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