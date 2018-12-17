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США нашли доказательства вмешательства России в президентские выборы

Дональд Трамп. Фото: www.globallookpress.com
Трамп победил благодаря фейковым страницам в соцсетях

Комитет по разведке сената США организовал расследование технической стороны предполагаемого воздействия России на голосование за лидера американцев. Специалисты выяснили, что миллионы постов в интернете публиковали тогда, когда в политической жизни США происходили знаковые события, например, дебаты и партийные съезды.

Оксфордский университет и аналитики компании Graphika проанализировали активность фейковых страниц в соцсетях и российских ботов, а также работу Агентства интернет-исследований, которое базировалось в Санкт-Петербурге.

Специалисты утверждают, что им якобы удалось найти доказательства того, что Россия вмешивалась в выборы президента США. Доклад с материалами, как пишет газета The Washington Post, обнародуют в ближайшие дни.

Одним из доказательств является то, что в некоторых случаях оплата рекламы аккаунтов производилась в рублях. Некоторые страницы в контактной информации содержали российские номера телефонов. В логах ряда компьютеров обнаружили IP-адреса, которые зарегистрировали в Северной столице.

Данные до середины 2017 г. аналитикам предоставили компании Facebook, Twitter и Google. Любопытно, что в это же время организации начали собственные расследования деятельности российских ботов.

"Все сообщения были явно созданы в интересах Республиканской партии и в особенности Дональда Трампа. Он чаще всего упоминается в информационных кампаниях, нацеленных на электорат консервативных и правых взглядов, и эти сообщения побуждали группы избирателей поддержать его", - говорится в докладе аналитиков.

Для тех людей, которые представляли угрозу Трампу, подготовили другие сообщения. Их пытались отвлечь от выборов, запутать и сделать так, чтобы они не пошли голосовать. В Сети особо сильно шла борьба за право на оружие и против иммиграции. Организаторы информационных кампаний пытались ослабить активность представителей левых взглядов и афроамериканцев.

В феврале 2018 г. Минюст США обвинил 13 россиян и девять юридических лиц во вмешательстве в выборы. 

Полина ИВАНОВА
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