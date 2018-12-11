Москва рассказала о "вмешательстве" в американские выборы

Если Вашингтон разрешит, нашумевшая история получит продолжение

Переписка России с США по поводу гипотетического ставленника Кремля Дональда Трампа может получить огласку. Однако для этого требуется согласие заокеанской стороны.

Таковы условия межправительственных соглашений. Если Вашингтон позволит обнародовать российско-американский диалог о "вмешательстве" в выборы, то Москва готова опубликовать его, заверил директор Национального координационного центра по компьютерным инцидентам Николай Мурашов.

"В связи с этим мы готовы опубликовать всю имеющуюся переписку в случае, если американская сторона даст на это согласие", – цитирует Мурашова РИА "Новости".

При этом спикер отметил, что "по официальным каналам" не поступило ни одного письма.

"Первое сообщение последовало лишь 31 октября 2016 года, насколько я точно помню. После этого был ряд дополнений к нему, в которых содержалась определенная техническая информация о совершившемся взломе", – рассказал Мурашов журналистам.

По его словам, центр изучил все поступившие сведения, после чего последовала реакция РФ еще до вступления нынешнего хозяина Белого дома в должность.

"Еще до инаугурации президента Трампа наш ответ, с нашей точки зрения носивший исчерпывающий характер, был направлен американской стороне", – добавил собеседник.

Заокеанские правоохранители безрезультатно пытаются свалить на "руку Кремля" узаконенную власть Дональда Трампа. Беспочвенные и бездоказательные обвинения в адрес РФ вконец разозлили Владимира Путина. После переговоров с американским коллегой он заявил, что "Российское государство никогда не вмешивалось и не собирается вмешиваться в американские внутренние дела, в том числе выборные процессы". Не раз о "чистоте" предвыборной гонки заявлял сам Трамп.

Расследование о "вмешательстве" ведут спецпрокурор Роберт Мюллер и обе палаты Конгресса США. Ранее утверждалось, что действующему президенту США помогла дюжина наших разведчиков – мол, в 2016-м "кадровые сотрудникам ГРУ" якобы взломали почтовый сервер руководства Демократической партии.