Нибиру
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Представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала обвинения Вашингтона во вмешательстве Москвы в выборы президента США.
По ее словам, те, кто обвиняет Россию, Иран и Китай в этом выставляют американский народ посмешищем.
"Такими методами США нескоро станут "снова великими", так как, кроме презрения и брезгливости, это поведение властелинов мира ничего не вызывает", – написала Захарова на своей странице в Facebook.
Ранее директор национальной разведки США Дэниел Коутс отметил, что Москва вмешивалась в выборы президенты, несмотря на то, что доказательств этому до сих пор нет. Он подчеркнул, что если это подтвердится, то это спровоцирует автоматическое введение санкций.
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