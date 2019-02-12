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Соцсети глумятся над Тимошенко

Юлия Тимошенко. Фото: tymoshenko.ua
продолжениеПорошенко отобрал голоса у Тимошенко
Кандидата в президенты Украины подняли на смех

В Незалежной претендентов на высший пост в стране или атакуют радикалы, или насмехаются над ними, причем подчас и сами конкуренты. Так неизвестные мастера выложили в Сеть пародийный ролик с участием лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко. На двухминутном видео смонтировано одно из предвыборных выступлений "газовой принцессы".

На него обратила внимание журналист Юлия Витязева.

"Замечательное видео! Монтажеру – мои аплодисменты! За чувство юмора и творческий подход! Порошенко с его дебильными мультами, где он опускает Юлю – и рядом не стоял. Потому что нет ни ума, ни таланта",

– прокомментировала увиденное блогер в своем Twitter.

В опубликованный ролике присутствуют разные паузы и перебивки с выступления кандидатши перед большой аудиторией: бурные аплодисменты чередуются с одиночными, можно услышать смешные звуковые эффекты, вроде сигнала телефона, звякающей посуды, зевков и храпа слушателей, разворачивания конфетки, вздохов самой Юлии Владимировны. За две минуты нет лишь ни одного слова в видео.

Юлия Тимошенко. Фото: tymoshenko.ua

Пользователи по достоинству оценили работу шутника. Орфография и пунктуация в комментариях под постом Витязевой авторские.

"По Станиславскому..."

"100500-й съезд КПСС, слава богу, что Тимошенко не говорит ничего".

"Думаю Петру Рошеновичу понравилось, возможно его орлы варганили".

"Красоту пирожными не испортишь ... ну и , молчание – золото ..."

"Цэ зрада чи пэрэмога?"

А один из пользователей углядел в ролике бывшего российского актера Анатолия Пашинина.


Что касается "дебильных мультиков", упомянутых блогером, то на днях известный украинский журналист Анатолий Шарий также назвал их "дебильной пропагандой".

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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