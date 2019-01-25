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Водная блокада Крыма бумерангом стукнула по Украине

Фото: pixabay.com
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Херсонская область превращается в пустыню, а Сиваш засаливается

Постамайданные вожди весной 2014 г. отомстили крымчанам, перекрыв шлюзы Северо-Крымского канала, который подавал воду в Крым из Днепра. В результате этого "победоносного" шага пострадала Херсонская область Украины. О большой беде прямо кричит бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко в соцсетях, обращаясь "ко всем здравомыслящим политикам" страны, чтобы предотвратить рукотворный катаклизм в регионе.

Он напомнил, что область является дотационной и аграрной, относится к степному засушливому краю. По его словам, здесь может произойти экологическая катастрофа "из-за перекрытия преступниками Северо-Крымского канала, управляющими сегодня Украиной".

"Уже сегодня ученые бьют тревогу, Сиваш высыхает. <...> Я обращался к жителям Херсона: "Поднимайтесь с колен, и заставьте чиновников открыть воду в сторону Крыма! Ведь там живут наши граждане". Фашистская власть же Украины продолжает проводить политику геноцида против собственного же народа. И сегодня от этого, в первую очередь, страдает Херсон, его жители и приграничные с Крымом районы области",

пишет Журавко в Facebook.

Он просит жителей города потребовать от властей поднять шлюзы канала.

"Поднимайтесь! Заставьте власть срочно открыть воду в сторону Крыма. Иначе будет большая и непоправимая беда. Экосистема восстанавливается не за один год, а сотнями лет. Возможно, и тысячелетия. В первую очередь будут страдать ваши дети",

– подчеркнул экс-депутат.

Он назвал нынешних херсонских руководителей "саранчой" и призвал своих бывших соратников по "Партии регионов", а также известных украинских блогеров спасти город.

"Обратитесь к европейскому сообществу, так же, как и я обращаюсь к высшим органам управления Европы, чтобы они повлияли на высших должностных лиц Украины. Я призываю вас к мудрости, дабы спасти наши леса Херсонщины и экологию нашего региона", – отчаянно взывает Журавко.

Еще в 2015-м, почти год спустя после перекрытия шлюзов, о предстоящем возвращении экологии в исходное состояние, т.е. до открытия канала, говорила в интервью "Комсомольской правде" научный сотрудник Института морских биологических исследований в Севастополе Евгения Карпова. Она указывала на начало процесса засоления восточной части залива Сиваш на западе Азовского моря, что угрожает гибелью рыб.

Поскольку со строительством Северо-Крымского канала в 1970-х в Сиваш сбрасывалась пресная вода, там соленость упала в 10 раз и на этом участке появились пеленгас, камбала, бычки, аперина.

"Теперь же, когда канал перекрыт, мы снова возвращаемся в исходное состояние. Сиваш снова начинает засаливаться. В первую очередь это грозит фауне, ведь эти виды рыбы обычно погибают при воде, соленость которой достигает 30-35 промилле, а эта цифра уже не за горами", – сообщила она.

Занимательную информацию 21 января распространили украинские СМИ. Оказывается, Незалежная строит капитальную дамбу на канале, уже возведены металлические заборы, но необходимо забетонировать нижнюю часть дамбы, построить подъездные дороги и дом для техперсонала. Сейчас работы законсервированы на год. Причина банальная – нет денег.

"Это будет стоить 20 млн гривен (47 млн руб). Сейчас в Госводагенстве Украины ищут такую сумму, которая должна поступить из государственной казны", – вещает официальный рупор Рады "Голос Украины".

В настоящее время дамба не введена в эксплуатацию и не числится на балансе какого-либо предприятия.

Как отмечает РИА "Новости", ранее украинские СМИ заявляли, что объект введен в эксплуатацию еще в 2017 г., на что было потрачено 35 млн гривен. Местные власти объясняли строительство дамбы необходимостью восстановить водоснабжение сельскохозяйственных районов юга Херсонской области, оказавшихся отрезанными от воды из-за закрытия шлюзов.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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