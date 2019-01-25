Блеснул английским: Кличко опозорился в Давосе

Украинский политик в очередной раз развеселил публику

Мэр Киева, экс-чемпион мира по боксу Виталий Кличко оконфузился на Всемирном экономическом форуме в Швейцарии.

В Сети появился ролик, в котором Виталий пытается произнести слово digitalization (цифровизация), однако не справляется с вызовом. Термин оказался слишком сложным для градоначальника украинской столицы, вместо него он выдал несколько более-менее похожих звукосочетаний, чем вызвал веселый смех у своего младшего брата, боксера Владимира Кличко.

Кличко-старший неоднократно радовал публику своим эпическим остроумием. "Чтобы холодная вода стала горячей, ее нужно подогреть", "Я захожу там, где готов заходить", "Я встречался с милиционерами, которые погибли, и демонстрантами, которые погибли, и все задают вопрос…" – вот лишь некоторые образцы красноречия украинского политика.