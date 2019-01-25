Постыдный поступок назвали заботой о людях

Вчерашнего халявщика, который нахватал бесплатных головных уборов на экономическом форуме в Давосе, возвели в ранг почти национального героя. В предвыборном штабе участника президентской гонки Игоря Шевченко отметили, что в тот момент слуга народа, прежде всего, думал о жителях Незалежной.

"Шапки для народа. Когда все кандидаты обещают согреть Украину дешевым газом, мы решили сделать это шапками",

– пояснила представитель штаба Ярослава Коба, рассказав "Стране.ua", что политик стянул не только шапки.

Шевченко также бесплатно вынес восемь коробок М&М’s, как бы намекая, что, если сменит Порошенко, страна без сладкого не останется. А еще депутат один-единственный из всей делегации отбил стоимость командировки. При этом жадным его назвать сложно, заверила Коба, не предложив альтернативного определения.

"Неужели вы думаете, что человек, который оплатил кандидатский взнос в 2,5 миллиона, не может себе позволить купить шапку", – риторически спросила она.

Впрочем, шапочного лимита в Давосе не было, сообщили РИА "Новости" в щедрой компании, которая раздавала головные уборы. Ее представитель подчеркнул, что обычно участники форума берут одну, максимум – две. Исключение – высокопоставленные делегаты. Они вообще отказываются от подобных презентов.

Между тем сам Шевченко преподнес свои "шапочные махинации" как подвиг, детально описав всю процедуру. После случившегося сторонников он не приобрел. Его поступок разнесли в Сети.