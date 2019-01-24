Украинский бизнесмен и депутат сделал откровенное признание

Кандидат в президенты Незалежной, предприниматель и член партии "УКРОП" Игорь Шевченко заявил, что на проходящем сейчас экономическом форуме в Давосе набрал бесплатных головных уборов больше разрешенного. О своем беспримерном "подвиге" он рассказал в Сети, подробно расписав, как ему удалось провести за нос охранников.

"Я бы не был Шевченко, если бы не совершил "шапочных махинаций" ради друзей. Проснулся в 6 утра и пошел за шапками, но уже на тот час желающих стать счастливыми обладателями великолепной голубой шапочки было довольно много. Отстояв в очереди, я взял сразу четыре шапки, больше совесть не позволила. Отошел на 10 метров и понял, что мало взял. Вернулся взять еще, но не тут то было. Неизвестно откуда появился охранник и едва меня не арестовал. Сказал, что я взял достаточно и должен уйти", – написал кандидат в Facebook.

Он напомнил миру о своих украинских корнях и ушлости представителей этого древнего народа.

"А я бы не был украинцем, если бы не возразил ему и не перевернул ситуацию в свою пользу. В результате сложных дипломатических переговоров он "позволил" мне взять еще одну шапку, но при условии, что он этого "не видит". Он демонстративно отвернулся, а я типа украдкой взял шапку. Вот так, на что только не пойдешь ради друзей", – заметил пан Шевченко.

Также он разместил к посту видеоролик, подтверждающий его предпринимательскую хваткость. На видео, кроме того, запечатлено, что иные, явно не хватские посетители Давоса, скромно берут по одной шапке.

Комментаторы красноречиво высказались в адрес кандидата, назвав его не украинцем, а хохлом.

"Представляю, как он будет грести, когда перед ним откроются возможности государственного масштаба.... Тогда "просьбы" из близкого окружения будут "удовлетворены" за счет "принимающей" стороны, то есть народа Украины...", – пишет Сергей Мельниченко.

"Из-за таких жлобов и складывается негативное мнение о всей нации", – считает Igor Feoktistov.

Часть аудитории вспомнила про другого грабителя шапок, предположив, что пан Шевченко станет "достойной заменой Януковичу". Как гласит украинская легенда, бывший президент Незалежной Виктор Янукович якобы в молодости имел такой грешок. "Виктор Фёдорович, перелогиньтесь", – попросили комментаторы.

"вам в детстве соль йодированную не давали? или может мама с папой не объяснили,что ВОРОВАТЬ и ВРАТЬ нехорошо?неужели и друзья после ваших откровений с шапками примут их?не забудьте список впоследствии опубликовать,чтобы придурков поименно знать", – попросила Алла Брунарска.

Орфография и пунктуация оригиналов.

