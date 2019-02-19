Польша проглотила бандеризацию Незалежной в угоду европейским ценностям

Евросоюз будет поддерживать санкционный режим в отношении России, пока Крым остается в составе РФ, а сам европейский континент без Незалежной не может быть. С таким заявлением выступил сегодня в здании Верховной рады президент Евросовета Дональд Туск.

Свою речь гражданин Польши толкал на украинском языке по бумажке.

"Европы нет без Украины!.. Европа никогда не признает российскую аннексию Крыма, не откажется от санкций, пока россияне не выполнят свои обязательства ",

– вещал поляк с трибуны украинского парламента.



По его словам, ЕС признает европейские стремления Незалежной, приветствуя ее выбор – путь в Брюссель.

Также пан Туск добавил, что Евросоюз не смирится ни с одним актом насилия в Азовском море.

"В этом Европейский Союз и далее будет единым", – подчеркнул он.

Что касается гипотетического отсутствия Европы на глобусах без Украины, польский представитель забыл, как часто континент "лишался" тех или иных государств, последний тому пример – Югославия, однако Старый Свет как был, так и остается поныне.





А вот как поляку понравился европеизированный нынешний Киев, по улицам которого буквально накануне прошествовали с факелами ультранационалисты под лозунгом "Бандера, вставай", хотелось бы узнать поподробнее. Или Варшава готова все глотать ненавистное ей, лишь бы не то что палкой в берлогу ткнуть, а посвистеть с берегов Днепра мирно спящему русскому медведю.

Свои пять копеек о тайных планах Кремля вставил действующий президент Украины Петр Порошенко, выступая в Раде. Оказывается, потеряв соборную, Россия в лице ее лидера Владимира Путина упустит шанс "восстановить империю и вернуть России статус сверхдержавы". Ну, это любимая мантра "шоколадного короля".



"Поэтому и ставки в такой войне сверхвысокие",

– цитирует УНИАН Петра Алексеевича. Ну, ему ли, хозяину "Рошена", не знать про ставки. А еще он в курсе сокровенных желаний российского президента.



"Мечта Путина – не разделенная Украина, а разделенная Европа, которая отреклась от своих ценностей. Мечта Путина – ослабленная Европа, которой он диктует свои условия. Мечта Путина – пояс зависимых государств-сателлитов, чей суверенитет является чисто номинальным",

– сказал пан Порошенко.





Здесь почему-то вспомнились указания Берлину из Вашингтона, что немцам необходимо сделать с "Северным потоком-2", и через какое колено США продавливает европейцам свой СПГ.

Очередная антироссийская истерия связана не только с 5-летней давности событиями, произошедшими в центре Киева, но и приближающимися президентскими выборами. Однако до этого, украинскому постмайданному руководству еще предстоит пережить празднования в РФ, посвященные пятилетней годовщине Крымской весны. А завтра вся Незалежная прилипнет к интернету, чтобы услышать обращение Путина к Федеральному собранию. Традиция у них такая.

