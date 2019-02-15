Вашингтон надеется на стойкость Дании

В Соединенных Штатах продолжают лелеять надежду, что строительство газопровода "Северный поток – 2" все-таки можно остановить. Свои мечты американские власти связывают с пока еще не определившейся Данией, которая должна дать добро на прокладку трубы в своей исключительной зоне в Балтийском море. Но до сих пор Копенгаген молчит.

"Еще пока не поздно… датчане еще должны выдать недостающие разрешения",

– цитирует Handelsblatt замминистра энергетики США Дэна Бруйетта, выступавшего на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

Традиционно он намекнул на вероятность введения американских санкций к участникам проекта "СП-2", но окончательное решение в данном вопросе должен принимать Госдеп.

Бруйетт подчеркнул, что Вашингтон не добивается вытеснения с европейского рынка российского газа.

"Россия может оставаться частью предложения, но Европа должна диверсифицировать своих поставщиков и не может зависеть от одного оператора",

– щедро разрешил американец.





Накануне председатель немецкого Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что реализации "Северного потока – 2" уже ничто не может помешать. Причем это констатировала ярый критик Москвы.

Такое впечатление, что и сами американцы все прекрасно понимают: даст Дания разрешения или нет, уже не столь важно, как и уже не страшен несколько месяцев висящий над проектом дамоклов меч возможных санкций. Весь штатовский посыл направлен лишь на торговлю со Старым Светом по поводу навязывания европейцам СПГ из Америки.

Это подтверждает и сам Бруйетт, пославший сигнал Европе о расширении необходимой инфраструктуры для поставок сжиженного природного газа из США и других стран-поставщиков.

"Конечно, мы надеемся, что наши поставщики выиграют, но это не является обязательным требованием",

– лукаво произнес американец.

По его словам, в ближайшее время в Штатах будут функционировать десять терминалов СПГ, большинство из которых находится на восточном побережье страны. Три терминала уже работают, добавил он.

