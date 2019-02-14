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"Северному потоку-2" быть: преемница Меркель сдалась

Фото: www.globallookpress.com
Договоры по строительству газопровода пересмотрены не будут

Председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр, сменившая на этом посту Ангелу Меркель, призналась, что не считает "Северный поток – 2" хорошим проектом, но не может ничего поделать – все решили до нее.

"Северный поток – 2", конечно, не тот проект, который я поддерживаю всем сердцем. Но основополагающие решения были приняты раньше. Нельзя просто повернуть проект назад", – заявила она.

Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Фото: www.globallookpress.com

Политик указала, что у противников и сторонников газопровода свои аргументы и опасения – и у немцев, и у украинцев, и у стран Восточной Европы, и у США. Но факт заключается в том, что даже во времена холодной войны между Берлином и Москвой существовали экономические отношения, а Россия всегда стабильно выполняла свои обязательства по энергетическим контрактам, передает Internationale Politik. Поэтому, несмотря на возражения партнеров, Германия будет отстаивать свое право на совместные с РФ коммерческие проекты.

"Как бы ни был спорен проект "Северный поток – 2", пора признать, что его уже не остановить. Есть договор, есть соглашения", – отметила Крамп-Карренбауэр.

Аннегрет Крамп-Карренбауэр возглавила ХДС 7 декабря 2018 г., напоминает RT. Ранее она не раз критиковала Меркель за лояльное отношение к России, что давало Киеву надежду на ликвидацию строящегося в обход Украины газопровода. По решению Совета ЕС, Европарламента и Еврокомиссии последнее слово по "Северному потоку – 2" останется за Берлином.

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Kay Nietfeld/globallookpress.com &copy; Kay Nietfeld/globallookpress.com &copy; Kay Nietfeld/globallookpress.com &copy;
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Николай ВИКТОРОВ
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