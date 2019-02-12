Польша напала на "Северный поток-2" по корыстным мотивам

Варшавой движет не забота о безопасности Европы, а собственные амбиции

Польша хочет занять ведущее место в Евросоюзе. Нужных экономических и военных мощностей у нее нет, поэтому она решила пойти другим путем – стать главной по газоснабжению в Европе и тем самым повысить свою роль в объединении.

Помешать этим планам могут Россия и Германия с "Северным потоком – 2". Поэтому Варшава стала одним из самых ярых критиков проекта, отмечает немецкая радиостанция Deutschlandfunk. Чтобы не привлекать к своей идее лишнее внимание, польские власти упирают на политическую составляющую вопроса. Дескать, новый газопровод усилит зависимость Европы от Москвы, а этого нельзя допустить.

Тем временем Варшава прорабатывает свой план. Она уже заручилась поддержкой Вашингтона, где ей пообещали огромные объемы СПГ, которыми Польша сможет снабжать Европу вместо российского газа. Цена вопроса, правда, не называется, хотя в Польше утверждают, что американский СПГ будет на 20% дешевле трубопроводного топлива из России.

Оказавшись распределителем газа, Польша получит в свои руки огромную власть, считает эксперт по энергетике Войцек Якобик.

Тем более если начнет получать природный газ из Норвегии. Проект соответствующего газопровода уже одобрен, он пройдет по дну Балтийского моря через Данию и позволит качать газ напрямую с норвежских месторождений в Польшу. В преддверии этого события Варшава активно готовится стать мощным газовым хабом: модернизирует сети, прокладывает новые трубопроводы, создает необходимую инфраструктуру.

Помешать этим планам может лишь "Северный поток – 2". Он уже почти готов и увеличит не только российский экспорт, но и повысит и так значительную роль Германии, ведь именно эта страна будет распределять полученный по трубам газ дальше по Европе. Однако не вступать же в открытую схватку с Берлином. Значит, нужно запретить "Северный поток – 2" по другим мотивам – привычным, русофобским. Что Варшава активно и пытается провернуть.