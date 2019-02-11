Активно строящийся российский газопровод вынуждает американцев идти на крайние меры

Вашингтон переходит все границы в своем стремлении помешать реализации проекта "Северный поток – 2". В частности, требование спецпредставителя США по Украине Курта Волкера ввести санкции против участников строительства не соответствует его мандату. Об этом заявил замглавы МИД РФ Григорий Карасин.

"Спецпредставитель чрезмерно словоохотлив и не раз открыто выходил за рамки своих полномочий, – отметил Карасин в интервью РИА "Новости". – Чего только стоят его призывы к европейским странам отказаться от поддержки "Северного потока – 2", ввести новые санкции против России".

В Москве уверены, что подобное поведение не соответствует постоянным уверениям Вашингтона в стремлении снять напряженность в регионе. Тем более что Волкер – далеко не единственный американский дипломат, который в попытке помешать российско-европейскому сотрудничеству вышел за рамки приличий.

В январе 2019 г. посол США в ФРГ Ричард Гренелл скатился до того, что начал письменно угрожать санкциями компаниям, участвующим в реализации "Северного потока – 2". Затем американские послы в ЕС, ФРГ и Дании опубликовали серию обращений к европейцам в местной прессе, рассказывая, как их нерадивое правительство вредит энергобезопасности ЕС, связываясь с российскими газовыми проектами.

Несмотря на это, Россия остается "открытой конструктивному взаимодействию" с американскими коллегами, особенно если дело касается такой важной проблемы, как урегулирование кризиса на юго-востоке Украины, передает РИА ФАН слова Карасина.

Киев выступает против строительства магистрального газопровода "Северный поток – 2", который позволит поставлять топливо напрямую из РФ в ФРГ, поскольку это лишит Украину части транзитных доходов. На сторону Украины в этом вопросе встали США, которые активно сбывают европейским странам свой СПГ.