Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

"Северный поток - 2" вывел дипломатов США за рамки полномочий

Фото: www.globallookpress.com
продолжениеПольша напала на "Северный поток-2" по корыстным мотивам
Активно строящийся российский газопровод вынуждает американцев идти на крайние меры

Вашингтон переходит все границы в своем стремлении помешать реализации проекта "Северный поток – 2". В частности, требование спецпредставителя США по Украине Курта Волкера ввести санкции против участников строительства не соответствует его мандату. Об этом заявил замглавы МИД РФ Григорий Карасин.

"Спецпредставитель чрезмерно словоохотлив и не раз открыто выходил за рамки своих полномочий, – отметил Карасин в интервью РИА "Новости". – Чего только стоят его призывы к европейским странам отказаться от поддержки "Северного потока – 2", ввести новые санкции против России".

В Москве уверены, что подобное поведение не соответствует постоянным уверениям Вашингтона в стремлении снять напряженность в регионе. Тем более что Волкер – далеко не единственный американский дипломат, который в попытке помешать российско-европейскому сотрудничеству вышел за рамки приличий.

В январе 2019 г. посол США в ФРГ Ричард Гренелл скатился до того, что начал письменно угрожать санкциями компаниям, участвующим в реализации "Северного потока – 2". Затем американские послы в ЕС, ФРГ и Дании опубликовали серию обращений к европейцам в местной прессе, рассказывая, как их нерадивое правительство вредит энергобезопасности ЕС, связываясь с российскими газовыми проектами.

Фото: www.globallookpress.com

Несмотря на это, Россия остается "открытой конструктивному взаимодействию" с американскими коллегами, особенно если дело касается такой важной проблемы, как урегулирование кризиса на юго-востоке Украины, передает РИА ФАН слова Карасина.

Киев выступает против строительства магистрального газопровода "Северный поток – 2", который позволит поставлять топливо напрямую из РФ в ФРГ, поскольку это лишит Украину части транзитных доходов. На сторону Украины в этом вопросе встали США, которые активно сбывают европейским странам свой СПГ.

Николай ВИКТОРОВ
новости партнеров
Загрузка...
По теме

ОБСЕ раскрыла наглую ложь Киева о российских военных

В организации удивились фантазиям Украины о бегающих с автоматами солдатах из России

Не терпится: Лукашенко рванул на встречу с Путиным

Пока батька торопится в Сочи, хозяин Кремля находится в рабочей поездке в Татарстане

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей