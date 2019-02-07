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На "Северный поток-2" посыпались многочисленные удары

Фото: www.globallookpress.com
США решились на массированную атаку накануне голосования в ЕС

Пересмотреть газовую директиву Третьего энергопакета, чтобы не позволить "Газпрому" "искажать принципы конкуренции на газовом рынке Европы", призвал посол США в ЕС Гордон Сондленд руководителей европейских стран. Вместе с послом США в Германии Ричардом Гренеллом и послом США в Дании Карлой Сэндс он выступил с обращением через издание Deutsche Welle.

"Не обольщайтесь: "Северный поток – 2" принесет отнюдь не только российский газ. По дну Балтийского моря в Европу потечет также российское влияние", – предупреждают дипломаты европейцев.

Они настаивают: еще не поздно остановить реализацию проекта. "Распрощаться с "Северным потоком-2" будет непросто, - сочувствуют они. – Но поступать правильно зачастую также нелегко. Любые потери, понесенные в результате прекращения данного проекта, окупятся ростом энергетической безопасности по всему континенту", – убеждают послы.

Фото: www.globallookpress.com

Они хвалят правительство Дании, которое, "повинуясь правильному инстинкту", не дает разрешение на прокладку трубопровода в своих водах, и укоряют Германию, которая "корыстно" настаивает на продвижении строительства.

"Европейским столицам следует продемонстрировать, что они солидарны с Украиной, охраняют энергетические интересы своих народов, и распрощаться с этим непродуманным проектом", – призывают послы.

А чтобы в будущем у России не было шанса прорваться на европейский газовый рынок, американские дипломаты указывают: члены ЕС должны проголосовать "за" предложенные Еврокомиссией поправки в Третий энергопакет. Новые положения вынудят Россию отдать газопровод в чужие руки, ведь ее миссия – наполнять трубу газом, а распоряжаться им дальше должны другие.

Ранее немецкие СМИ написали, что французские власти намерены поддержать поправки в энергетическое законодательство ЕС. Голосование состоится в пятницу, 8 февраля.

"Северный поток-2" представляет собой две нити газопровода, которые напрямую соединят побережье РФ и ФРГ по дну Балтийского моря. Завершение строительства запланировано на конец 2019 года.

Николай ВИКТОРОВ
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