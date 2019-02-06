"Северный поток-2" дожмет Данию через полгода

Пока Копенгаген молчит с разрешением на прокладку трубы, она уже уложена наполовину

Австрийская нефтегазовая компания OMV полагает, что власти Дании могут выдать разрешение на строительство газопровода "Северный поток-2" к середине 2019 года. Об этом заявил исполнительный член совета директоров OMV Манфред Ляйтнер на пресс-конференции в Вене.

Он отметил, что Копенгаген никак не ограничен во времени в плане рассмотрения заявки оператора проекта, а в этом есть некоторая неопределенность для реализации "СП-2".

"Но мы предполагаем, что разрешение от них (датских властей) должно быть получено к середине этого года",

– цитирует ТАСС Ляйтнера.

Также стало известно, что на сегодняшний день по дну Балтийского моря уже уложено 600 км трубопровода, о чем победоносно на брифинге отрапортовал глава компании Райнер Зеле.

"Общая стоимость проекта €9,5 млрд. Наша доля составляет 10%, в этом объеме мы и профинансируем ее. К концу 2018 г. мы выделили €600 млн, так что мы близки к цели. Таким образом, мы думаем, что в 2019 г. будет профинансирован остаток всей суммы",

– сообщил он.

Помимо этого представители OMV затронули тему возможных санкций, которыми стращают участников проекта из Вашингтона. Зеле рассказал, что компания не получала никаких писем, в том числе от посла США в Германии Ричарда Гренелла.

"Гадать тут – это все равно что пытаться смотреть в магический шар. Надо реагировать на материальные вещи",

– заметил Зеле.

Он уверен в реализации строительства газопровода, поскольку "если многомиллиардный проект, поддержанный европейскими властями, вдруг будет остановлен, это ударит по доверию инвесторов к европейским властям".

Напомним, осенью прошлого года OMV среди рисков при реализации "Северного потока-2" называла в том числе разрешение Дании на строительство. Это единственная страна, которая до сих пор не одобрила проект.

Между тем, еще в августе 2018-го тот же Лейтнер объявил о разработке компанией Nord Stream 2 AG (оператор "СП-2") альтернативного маршрута газопровода, для которого не потребуется разрешение Копенгагена. Причем удорожания проекта не будет, поскольку изначально в него заложены подобные риски.

