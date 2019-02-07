Россия и Германия теряют важнейшего союзника

Париж принял решение поддержать поправки в Третий энергопакет ЕС. Это ставит под угрозу реализацию проекта "Северный поток-2".

В пятницу, 8 февраля, в Брюсселе запланировано голосование по предложенным Еврокомиссией изменениям в европейское законодательство. Они направлены на повышение конкуренции и защиты прав потребителей на газовом рынке ЕС. Для этого предлагается запретить операторам газопроводов быть одновременно и поставщиками топлива.

Такая постановка вопроса не устраивает "Газпром", да и европейских соинвесторов проекта "Северный поток-2". Пока удавалось поправок ЕК избегать, к примеру, Австрия во время председательства в Совете Европы, даже не ставила данный вопрос на голосование.

Но сейчас ответственный момент настал. Для положительного решения достаточно, чтобы "за" проголосовало не менее 16 из 28 членов Евросоюза, представляющих не менее 65% населения ЕС.

И если раньше в числе ярых противников поправок в энергопакет были Германия, Франция, Австрия, Нидерланды, Бельгия, Греция и Кипра, плюс ряд стран придерживались нейтралитета, то выход из коалиции Парижа существенно меняет расклад.

"Мы не хотим увеличивать нашу зависимость от России и тем самым вредить интересам стран ЕС, таких как Польша и Словакия", – дескать, так немецкому изданию Süddeutsche Zeitung прокомментировали принятое Парижем решение в правительственных кругах Франции.

Впрочем, официального подтверждения этой информации нет. Голосование состоится через сутки. Посмотрим.