Французский лидер отказался выступать на одной площадке с канцлером ФРГ

В отношения политиков вмешался газовый вопрос. Именно разногласия Берлина и Парижа относительно реализации "Северного потока-2" стали поводом для ссоры между канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэля Макрона.

Так, предстоящая Мюнхенская конференция по вопросам безопасности, которая намечена на конец следующей недели, пройдет без участия последнего, говорится в материале газеты Suddeutsche Zeitung, ссылаясь на своего осведомителя. Получается, что 16 февраля у фрау Меркель будет сольное выступление в Мюнхене, хотя изначально планировалась, что на сцену выйдет дуэт.

Сегодня, 7 февраля, стало известно, что Париж собирается поддержать поправки в Третий энергопакет ЕС, что ставит под угрозу реализацию газового проекта.

"Мы не хотим увеличивать нашу зависимость от России и тем самым вредить интересам стран ЕС, таких как Польша и Словакия", – прокомментировали решение в правительственных кругах Франции.

Между тем Меркель заверила, что Евросоюзу не грозит энергетическое рабство. С таким заявлением она выступила в Братиславе перед коллегами из Венгрии, Польши, Словакии и Чехии, которые являются странами Вишеградской группы. Трансляцию пресс-конференции вел телеканал Welt.

"Будем ли мы зависеть от России в свете строительства второго газопровода? Я говорю, что нет, если мы одновременно будем заниматься диверсификацией [поставок газа]",

– подчеркнула немецкий канцлер.

К концу года ненавистный США, Прибалтике, Украине и некоторым странам ЕС газопровод планируют закончить. У американцев свои виды на поставки в Европу СПГ, Украину беспокоит вопрос транзита голубого топлива, а остальные считают проект политическим. На что в Москве неоднократно заявляли, что проект является коммерческим и никоим образом не затронет украинский транзит.

"Северный поток-2", предполагающий две нитки общей мощностью 55 млрд куб. м, протянется по дну Балтики из России в Германию. Кроме них, трубопровод затронет экономические зоны и территориальные воды еще трех стран – Финляндии, Швеции и Дании.







