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Для "Северного потока-2" наступает решающий день

Фото: www.globallookpress.com
Сторонники и противники газопровода в ЕС схлестнутся в суровой битве

Представители стран-членов Евросоюза обсудят в пятницу, 8 февраля, в Брюсселе поправки к газовой директиве объединения. От их вердикта зависит судьба российского газопровода "Северный поток-2". Запретить строительство вряд ли получится, а вот лишить "Газпром" половины прибыли вполне возможно.

Еще несколько дней назад об этом заседании никто и не вспоминал – обычная проходная процедура структурах ЕС. Все изменила Франция. Накануне в Париже заявили, что намерены поддержать поправки в Третий энергопакет. Изменения касаются газопроводов, тянущихся в ЕС из третьих стран. Авторы документа настаивают, что одно юрлицо не может быть и оператором трубы, и поставщиком топлива.  

Если поправки примут, "Газпром" будет обязан передать управление "Северным потоком-2" в чужие "независимые" руки. Кроме того, он получит возможность использовать только половину мощности трубы, вторую половину придется оставить для других потенциальных экспортеров. Соответственно, окупаемость проекта оказывается под вопросом, да и смысл газопровода для России теряется.

Зато Украина оказывается в выигрыше – при таких условиях без поставок газа через ее территорию Европа точно не обойдется.

Фото: www.globallookpress.com

Впрочем, вероятность, что поправки к газовой директиве ЕС реально смогут помешать реализации проекта "Северный поток-2", ничтожно малы. Данный документ обсуждают в ЕС с 2017 года. Но сначала его забраковали юристы Совета Европы. Потом измененный вариант отказывались рассматривать председательствующие в Совете ЕС Австрия и Болгария.

Сейчас председательство перешло к Румынии, и она пытается ускорить процесс. 8 февраля документ обсудят на уровне постпредов. Чтобы он был передан дальше, "за" должны проголосовать не менее 16 из 28 стран-членов, представляющих не менее 65% населения ЕС. Четко против документа – Германия, Австрия, Бельгией, Нидерландами, Грецией и Кипром. Отсутствие в этих рядах Франции, конечно, серьезно ослабляет позиции группы.

Но даже если поправки будут приняты на уровне постпредов и уйдут в Европарламент, до основного голосования Германия может попробовать потянуть время. Например, потребовать проведения новой юридической экспертизы, обойтись без которой ради ускорения процесс хочет Румыния.

Задача сторонников российского газопровода в Европе в том, чтобы дать строителям закончить прокладку труб. Как только по "Северному потоку-2" начнется прокачка газа, трубопровод будет считаться действующим, и на него новые нормы Третьего энергопакета распространяться не будут.

Это понимают и противники "Северного потока-2". Поэтому США усилили давление на Данию – единственную европейскую страну, которая пока не дала разрешения на строительство газопровода в своих водах. В четверг, 7 февраля, советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон встретился с главой МИД Дании Андерсом Самуэльсеном, чтобы обсудить "Северный поток - 2" и отношения с Россией в целом.

Если Копенгаген до лета не даст разрешения на строительство, оператору "Северного потока-2" придется соглашаться на альтернативный маршрут, а это затянет срок реализации и повысит шансы противников газопровода распространить на него новые нормы энергетического законодательства ЕС. 

Вот когда, действительно, время решает все.

Николай ВИКТОРОВ
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