Последнее слово по "Северному потоку – 2" останется за Меркель

Париж пообещал не мешать реализации проекта

Представители Франции и Германии на переговорах в Брюсселе договорились о том, что все решения по поводу строящегося российского газопровода должен принимать Берлин. Таким образом, между странами были улажены все разногласия по энергетическому проекту.



О заключении сделки по "Северному потоку – 2" сообщило агентство France Presse со ссылкой на собственные источники. Делегаты Франции и Германии утвердили новый проект поправок к Газовой директиве ЕС. В их новой редакции не идет речи о блокировании проекта газопровода, на чем ранее настаивал Париж. Последнее слово, таким образом, останется за немцами.

Каким образом Берлину удалось уговорить строптивых партнеров, остается неясным. Ранее деструктивная позиция по "Северному потоку – 2" была для французов настолько принципиально, что президент Франции Эммануэль Макрон пошел на открытый конфликт с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, отказавшись участвовать в предстоящей Мюнхенской конференции по вопросам безопасности. Теперь же у организаторов мероприятия возродилась надежда на то, что два политика, как и планировалось изначально, встретятся в Мюнхене и выступят с совместным заявлением.

Франция намеревалась голосовать за поправки к Газовой директиве ЕС, которые предусматривают распространение принципов расширения европейского рынка газа на трубопроводы, в том числе и на "Северный поток – 2". "Мы не хотим увеличивать нашу зависимость от России и тем самым вредить интересам стран ЕС, таких как Польша и Словакия", – заявляли представители правительства Франции.





Германия же выступала против распространения ограничительных поправок на "Северный поток – 2". Выступая на днях перед лидерами восточноевропейских стран, Меркель заявила, что Евросоюзу не грозит энергетическое рабство, если параллельно со строительством российского газопровода "заниматься вопросом диверсификации поставок".

Между тем сегодня в Кремле "Северный поток – 2" в очередной раз назвали самым выгодным средством транспортировки газа в Европу и отметили, что считают позицию США по этому газопроводу проявлением нечестной конкуренции, передает "Лайф". По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, новая труба не повысит зависимость ЕС от России, а обеспечит взаимовыгодную взаимозависимость, которая является залогом благоприятной атмосферы в двусторонних отношениях.

"Северный поток – 2", предполагающий строительством двух ниток общей мощностью 55 млрд куб. м в год, протянется по дну Балтийского моря из России в Германию. Кроме них, трубопровод затронет экономические зоны и территориальные воды еще трех стран – Финляндии, Швеции и Дании. Планируется, что газопровод будет закончен уже в этом году.