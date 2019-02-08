Румыния решит судьбу "Северного потока-2"

Российская труба выходит на финишную прямую

Председательствующая в Совете Европы Румыния получила право начать переговоры с Европейским парламентом и Еврокомиссией об окончательных поправках к газовой директиве Евросоюза, которые напрямую коснутся реализации "Северного потока – 2". Документ основан на значительно смягченном проекте текста, предложенного Германией и Францией.

"Председательству Румынии выдан мандат на заседании Coreper I для вступления в переговоры с Европарламентом относительно поправок к газовой директиве ЕС", - уведомила сегодня пресс-служба председательства Румынии в Twitter.

В Coreper I входят заместители постпредов государств при Евросоюзе. Они рассматривают, в том числе, вопросы энергетики.

Канцлер Германии Ангела Меркель подтвердила, что в ЕС пришли к соглашению по "Северному потоку – 2". По ее словам, это стало возможным благодаря тесной совместной работе. При этом она отказалась сообщать подробности компромиссного решения, пишет Reuters.

"Что касается газовой директивы, мы достигли соглашения, и это стало возможным, потому что Германия и Франция тесно сотрудничали",

– сказала Меркель на совместной пресс-конференции с президентом Мали Ибрагимом Бубакаром Кейтой.

Между тем, в западной прессе отмечают, что компромисс содержит дополнительные требования, но не ставит под угрозу сам проект. Внесенные Парижем и Берлином поправки в Газовую директиву обозначили два важных фактора: "СП-2" нельзя заблокировать, а все ключевые решения по его реализации в Европе будет принимать Берлин, поскольку именно на территории ФРГ находится конечный пункт получения российского газа, сообщает Investing.com Deutsch со ссылкой на немецкое агентство DPA.

Представитель Еврокомиссии Анка Падурару уже информировала, что переговоры по доработке директивы по франко-германскому проекту начнутся на следующей неделе.

