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США отговорят Европу от "Турецкого потока"

Фото: www.globallookpress.com
Первыми жертвами американского "гипноза" станут венгры

Вашингтон в надежде втюхать европейцам свой сжиженный природный газ (СПГ) призывает их отвернуться не только от второго "Северного потока", но и от первого "Турецкого". С разубеждающей миссией в Венгрию, Словакию, Польшу, Бельгию и Исландию отправится госсекретарь США Майк Помпео. Следующую рабочую неделю он проведет в разъездах. Турне-заговор для него закончится 15 февраля, рассказал высокопоставленный чиновник американского Госдепа.

"В Венгрии мы продолжим выступать за диверсификацию энергопоставок в Центральной Европе. Госсекретарь призовет Венгрию к более активному участию в завершении проекта на острове Крк по импорту СПГ и строительству трубопровода, а также будет отговаривать Венгрию от поддержки "Турецкого потока",

цитирует осведомителя "ПРАЙМ".

Кроме того, в разговоре будут упомянуты "противодействие российской агрессии" – куда ж без этого – и укрепление ресурсов НАТО, чтобы сдержать ее. 

В Будапеште также будет поднят вопрос о ликвидации блокировки взаимодействия альянса с Украиной.

"Турецкий поток", предполагающий две нитки, "Газпром" начал возводить 7 мая 2017 года. Мощность каждой линии – 15,75 млрд куб. метров. Первая – будет поставлять голубое топливо к турецким берегам, вторая – обеспечит газом страны Южной и Юго-Восточной Европы. 

Оксана ПОДТУРКИНА
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