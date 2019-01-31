Где-то рукоплещут в руководстве Сербии - болгарская ГТС готовится к приему российской трубы

София одобрила инвестиционное решение по развитию газотранспортной системы Болгарии. Новый газопровод рассчитан на присоединение к строящемуся сейчас "Турецкому потоку". Об этом говорится в пресс-релизе "Булгартрансгаза", являющегося компанией-оператором отечественной ГТС.

Таким образом, труба примет российский газ из Турции, а далее доставит его до границы к Сербии.

Оценочная стоимость строительства газопровода составит 2,7 млрд болгарских левов (около €1,4 млрд), отмечается в сообщении.

Решение принято по результатам аукциона, проходившего с 21 декабря по 31 января в три этапа, на бронирование мощностей в новой ГТС. Весь объем – 100% – будущих поставок голубого топлива забронировали две компании. В дальнейшем "Булгартрансгаз" подпишет с ними обязывающие соглашения.

Напомним, 17 января, находясь с визитом в Белграде, президент России Владимир Путин сказал лидеру Сербии Александру Вучичу, что Москва готова продолжить вторую ветку "Турецкого потока" по сербской территории, для чего может вложить около $1,4 млрд в развитие инфраструктуры Республики. По словам российского главы, "многие страны проявляют интерес" к проектам продолжения "ТП" в Европу, однако для этого необходимо все правильно оформить, поскольку Москва не забыла провальный опыт с "Южным потоком", который проектировался под Болгарию.

Спустя пару дней гендиректор компании "Сербиягаз" Душан Баятович сообщил, что Белград планирует получить первый газ по "ТП" уже в апреле 2020 года. Причем маршрут газопровода будет почти совпадать с нереализованным "Южным потоком".