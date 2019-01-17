Сербия запала на трубу "Турецкого потока"

Белград ищет пути в обход Украины и Молдавии

Москва готова прокладывать газопровод строящегося сейчас "Турецкого потока" за пределы Турции потребителям "Газпрома" в Европе. Как заявил сегодня после российско-сербских переговоров в Белграде президент РФ Владимир Путин, ресурсов у России для этого более чем достаточно.

"Что касается вопросов энергетики, то мы готовы реализовать проекты продолжения "Турецкого потока" в европейские страны, европейским потребителям. Многие проявляют к этому интерес, нужно соответствующим образом только все оформить. Но мы готовы, у нас и ресурсов, как вы знаете, более чем достаточно. Здесь вообще нет никаких проблем", – цитируют РИА "Новости" Путина.

О желании Белграда присоединиться к "ТП" высказался и президент Сербии Александр Вучич.

"Мы до сегодняшнего дня получали газ через территорию Украины и Молдавии, а сейчас хотим получать газ через "Турецкий поток", через территорию Болгарии, поэтому мы и строим газопровод", – заметил он.

Также серб подчеркнул, что Белград намерен и дальше закупать исключительно российское голубое топливо.

"Я вчера наслушался историй о том, откуда к нам по всему миру может прийти газ, но я еще не видел ни одного кубометра другого газа, кроме российского. Упоминали жидкий, сжиженный газ по цене в два раза больше, но зачем нам платить в два раза больше?" – заявил Вучич.

А Путин вспомнил историю, как не по вине Москвы, София отказалась от реализации "Южного потока", однако теперь снова просится присоединиться, но уже к трубе "ТП".

"Мы эту работу фактически готовим, даже практически ее начинаем, но в конечном итоге все будет зависеть и от других стран, в том числе стран Евросоюза – насколько они в состоянии будут защитить свои суверенные национальные интересы в диалоге с европейскими структурами", – указал на проблему лидер РФ. Он добавил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (очередной раунд переговоров с ним пройдет на следующей неделе) также позитивно относится к продолжению "Турецкого потока" дальше в Европу.

По словам Путина, что Россия готова вложить $1,4 млрд в продолжение "ТП" в европейские страны через Сербию.

Коснулся хозяин Кремля и темы сохранения украинского транзита. Отвечая на вопрос журналиста ТАСС, не помешает ли загрузке "Турецкого потока" введение в строй "Северного потока – 2", президент ответил однозначно: "Могу вам с полной ответственностью сказать: не мешает, абсолютно не мешает!"

Он сообщил, что в 2018 г. Европа потребила рекордные более 200 млрд куб. м российского газа, и эти объемы продолжают расти. Поэтому все газопроводы будут заполнены до отказа.

"Мы загрузим не только оба "Северных потока", не только "Турецкий", но сохраняются возможности – при таком объеме поставок европейским потребителям – сохранения транзита и через Украину", - сказал Путин.

Напомним, в Брюсселе 21 января должна состояться трехсторонняя встреча Россия-ЕС-Украина по газу.

