Топливную магистраль хотят продлить

Газопровод должен сделать крюк в сторону Старого Света, настаивают греки. Сейчас они, руководствуясь серьезными аргументами, убеждают ЕС в необходимости пустить трубу по территории Афин.

Об этом рассказал премьер Греции Алексис Ципрас накануне поездки в Москву. По его словам, отношения наших стран завязаны на энергетическом сотрудничестве. В этой связи Россия – значимый партнер, поскольку обладает богатым запасом ресурсов.

Глава греческого правительства подчеркнул, что с тех пор, как он занял эту должность в 2015 г., энергетическая политика государства имеет несколько направлений. Афины настаивают на сотрудничестве ЕС с РФ по линии "Турецкого потока". Ципрас не исключает, что газопровод в будущем может превратиться в "Европейский".

"Мы находимся в процедуре диалога [по нему] в Европейском союзе. Я верю, что наши аргументы сильные. У нас есть настойчивость и терпение, и я верю, что, возможно, в будущем у нас будут положительные результаты", – резюмировал Ципрас в интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману.

Строительство "Турецкого потока", который предполагает две нитки, стартовало 7 мая прошлого года. Мощность каждой линии – 15,75 млрд куб. метров. Первая будет поставлять голубое топливо к турецким берегам, вторая обеспечит газом страны Южной и Юго-Восточной Европы.

Если в работе не будет никаких отклонений от графика, то уже в конце следующего года "Газпром" начнет поставки данным потребителям, не исключая при этом возможности продлить "Турецкий поток". Рассматриваются несколько вариантов прокладки трубопровода: либо через Болгарию и Сербию, либо через Грецию и Италию.