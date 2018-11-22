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Италия снова проявила интерес к "Турецкому потоку"

Фото: www.globallookpress.com
Россия готова к заманчивому предложению

Рим привлекают газовые проекты Москвы, а итальянские инвесторы охотно подключатся к его поставкам для европейских потребителей. Ведь Россия – крупнейший снабженец голубым топливом родины Возрождения.

С таким заявлением выступил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, отметив, что энергетика является одной из ключевых сфер сотрудничества между странами. Этой теме также были посвящены переговоры президента Владимира Путина с итальянским премьером Джузеппе Конте, напомнил высокопоставленный дипломат.

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"Компания "Сайпем" задействована в проекте "Северный поток-2". На корпоративном уровне прорабатываются возможности подключения итальянских компаний к строительству газотранспортной инфраструктуры в рамках "южного маршрута" поставок российского газа в европейские страны", – поделился Лавров с информагентством Agi, уточнив, что украинский транзит может прекратиться уже в следующем году, когда заканчивается срок договора.

Впрочем, по поручению Путина сейчас прорабатываются варианты по его продлению, подчеркнул российский министр.  

"В Брюсселе в сентябре-октябре состоялись консультации экспертов России, Украины и ЕС. В данном контексте хотел бы подчеркнуть, что российская сторона не говорила о прекращении транзита газа через Украину после 2019 года. Но его объемы и условия должны быть согласованы в рамках соответствующих переговоров на прагматичной и рыночной основе", – пояснил глава МИД.

Напомним, встреча российского лидера и итальянского премьера прошла в Москве 24 года. Среди прочих тем переговоров был вопрос присоединения Италии к "Турецкому потоку".

Оксана ПОДТУРКИНА
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