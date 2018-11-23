Турция стала вечным союзником России

Это произошло благодаря строительству газопровода и поставкам С-400

Москва и Анкара обеспечили прочный задел стратегическому партнерству между странами, которое будет развиваться и крепнуть десятилетиями. Это обстоятельство встревожило европейцев и американцев, которые раньше считали Турцию "своей" вотчиной.



В последнее время РФ и Турция существенно продвинулись в строительстве газопровода "Турецкий поток". Кроме того, в декабре прошлого года стороны подписали контракт о поставках Анкаре четырех дивизионов зенитно-ракетных комплексов С-400. Все это является свидетельством создания мощного союза, который "вносит глубинные изменения в стратегическую карту Ближнего Востока", отмечает французское издание L’Express.

С помощью "Турецкого потока" Анкара увеличит потребление российского газа. А Москве он позволит поставлять голубое топливо в страны Южной Европы в обход препятствий со стороны Европейского союза, вынудивших Москву отказаться от другого своего проекта под названием "Южный поток", а также минуя Украину.

Газовый маневр, по мнению французских журналистов, является частью более масштабной операции. Гораздо более прочную связь между странами создают строительство в Турции атомной электростанции российским концерном "Росатом", а также поставки С-400. Контракт о поставках ЗРК стал, по оценке европейцев, "стратегическим ударом" президента РФ Владимира Путина. Ему удалось договориться с турками, несмотря на то что страна состоит в НАТО и что Соединенные Штаты готовы были костьми лечь, чтобы помешать этой сделке.

Москва умело играет на противоречиях Анкары и Запада. "В контексте охлаждения отношений Турции с Европой с одной стороны и разногласий, разделяющих Анкару и Вашингтон с другой стороны, российский лидер разыгрывает перед Эрдоганом карту спасительного судна", – пишет журнал.

Подобный фокус Россия пытается провернуть и в отношении наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Сальмана, у которого возникли разногласия с "вечным" союзником саудитов – США.

Если план России сработает, то она еще сильнее укрепится на Ближнем Востоке и продолжит гнуть свою линию в отношении Сирии. Штаты же в настоящий момент находятся "в активном поиске альтернативных решений для срыва финальной части подписания контракта". Ведь если С-400 доберутся до Турции, для Вашингтона это будет означать не только потерю Анкары, но и, возможно, других "вассалов", которые все пристальнее присматриваются к российским ЗРК.

L’Express критикует Турцию за то, что, несмотря на членство в НАТО и других международных организациях, а также взятые на себя обязательства по отношению к Европе, в последнее время она все чаще "нарушает принципы международного права". Президент Реджеп Эрдоган стремится подавить общественное мнение, "испытывая чувство, что он один способен защитить национальных дух от внутренних врагов и агрессии, предположительно исходящей из-за рубежа". Этот "авторитарный импульс" дополнительно способствует сближению Москвы и Анкары. Последствий укрепления этого союза предсказать нельзя, сокрушаются европейцы.