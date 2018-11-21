Анкара поставила точку в вопросе о российских ЗРК

Турецкие власти ни за что на свете не откажутся от приобретения ракетного оружия у России. Американцы могут иметь на этот счет любое мнение, но оно ни на что не повлияет. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в ходе визита в США.



Глава МИД провел встречу с руководителем Госдепартамента Майком Помпео. Тот в очередной раз попытался отговорить Анкару от сделки с Россией. Однако Чавушоглу ответил заокеанскому коллеге довольно жестко.

"Эта сделка – решенное дело, я не могу ее отменить. Но мне нужно больше… и я предпочитаю закупки (вооружения) у наших союзников", – приводит слова дипломата РИА "Новости".

Вашингтон старательно обхаживает Анкару, предлагая различные альтернативы приобретению новейших зенитно-ракетных комплексов у России. По заявлению представителя Пентагона Эрика Пахона, военное ведомство обсуждает с Конгрессом, что можно всучить Турции взамен российских "Триумфов".

При этом американцы действуют не только методом пряника, но и кнута. Неделю назад турецкие СМИ со ссылкой на высокопоставленный источник в Вашингтоне сообщили, что США собираются ввести санкции против Турции в связи с приобретением Анкарой систем С-400. Их наличие у Анкары Госдеп считает угрозой для истребителей пятого поколения F-35. Кроме того, российские комплексы являются проблемными с точки зрения интеграции в системы НАТО, передает ТАСС.

Сделка по поставкам ЗРК С-400 Турции была заключена в декабре 2017 года. Москва передаст Анкаре четыре дивизиона зенитно-ракетных комплексов общей стоимостью $2,5 миллиарда. Турция оплатит часть суммы, остальное предоставит Россия в виде оборонного кредита. Планируется, что турки получат С-400 в октябре 2019 года.

США предпринимают активные попытки не допустить покупки Турцией у России зенитно-ракетных комплексов. Конгресс ранее угрожал приостановить поставку туркам истребителей F-16 и F-35. Кроме того, Вашингтон грозит ввести санкции и против других стран, которые заинтересовались приобретением "Триумфов".

Зенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф" предназначены для высокоэффективной защиты важнейших политико-административных, экономических и военных объектов от ударов авиации, стратегических крылатых, тактических и оперативно-тактических баллистических ракет, а также баллистических ракет среднего радиуса в условиях боевого и радиоэлектронного противодействия.