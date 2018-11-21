Немцы раскрыли секрет привлекательности С-400

Российские ЗРК позволяют любой стране стать независимой от воли США

Все больше стран мира проявляют живой интерес к зенитно-ракетным комплексам отечественного производства, несмотря на зубовный скрежет Вашингтона. Популярность "Триумфа" заключается в том, что обладание им обеспечивает стране подлинный суверенитет, утверждает немецкая газета Die Welt.



В начале января С-400 поступили в распоряжение Китая, в следующем году "Триумфы" должны прибыть в Турцию, а в октябре был подписан контракт с Индией на поставку ЗРК на сумму более $5 миллиардов. Соединенные Штаты пытаются заблокировать все эти сделки путем угроз и запугивания, и это неспроста.

С-400 стали "экспортным хитом" России, потому что по техническим характеристикам наши ЗРК значительно превосходят американские системы. Так, российский комплекс способен поражать цели, летящие на высоте до 30 км в радиусе действия 400 километров. Кроме того, он может оснащаться ракетами разной дальности. Для сравнения, ЗРК Patriot производства США оснащается только ракетами 100-километровой дальности.

Впрочем, технические характеристики сами по себе имеют второстепенное значение для потенциальных покупателей, отмечается в материале. Гораздо большее значение имеет политический подтекст. Российские "Триумфы" становятся для многих стран важным козырем в диалоге с США, который помогает им отстоять свою независимость.

"Уже только один интерес к покупке комплекса – это возможность позиционировать себя как суверенное государство, не позволяющее Вашингтону диктовать свои правила", – заключает издание.

Превосходство С-400 над американскими аналогами признали даже эксперты из Штатов, передает "Царьград". Радиус действия иностранных комплексов вдвое ниже, чем у "Триумфа", а время подготовки к стрельбе– в три раза больше. К тому же цена одного комплекса Patriot – $1 млрд, комплекса THAAD – $3 млрд, а С-400 – всего $500 миллионов.

Ранее сообщалось о том, что число стран, которые заявили о намерении купить российские С-400, выросло до 13. Возможные сделки о поставках СЗРК уже обсуждали Саудовская Аравия, Катар, Алжир, Марокко, Египет, Вьетнам и Ирак. Власти Турции заявили о том, что, несмотря на недовольство США, покупка С-400 является "решенным делом".