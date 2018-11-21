Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Немцы раскрыли секрет привлекательности С-400

Фото:Пресс-служба Минобороны РФ
Российские ЗРК позволяют любой стране стать независимой от воли США

Все больше стран мира проявляют живой интерес к зенитно-ракетным комплексам отечественного производства, несмотря на зубовный скрежет Вашингтона. Популярность "Триумфа" заключается в том, что обладание им обеспечивает стране подлинный суверенитет, утверждает немецкая газета Die Welt.

В начале января С-400 поступили в распоряжение Китая, в следующем году "Триумфы" должны прибыть в Турцию, а в октябре был подписан контракт с Индией на поставку ЗРК на сумму более $5 миллиардов. Соединенные Штаты пытаются заблокировать все эти сделки путем угроз и запугивания, и это неспроста.

По теме

С-400 стали "экспортным хитом" России, потому что по техническим характеристикам наши ЗРК значительно превосходят американские системы. Так, российский комплекс способен поражать цели, летящие на высоте до 30 км в радиусе действия 400 километров. Кроме того, он может оснащаться ракетами разной дальности. Для сравнения, ЗРК Patriot производства США оснащается только ракетами 100-километровой дальности.

Впрочем, технические характеристики сами по себе имеют второстепенное значение для потенциальных покупателей, отмечается в материале. Гораздо большее значение имеет политический подтекст. Российские "Триумфы" становятся для многих стран важным козырем в диалоге с США, который помогает им отстоять свою независимость.

"Уже только один интерес к покупке комплекса – это возможность позиционировать себя как суверенное государство, не позволяющее Вашингтону диктовать свои правила", – заключает издание.

Превосходство С-400 над американскими аналогами признали даже эксперты из Штатов, передает "Царьград". Радиус действия иностранных комплексов вдвое ниже, чем у "Триумфа", а время подготовки к стрельбе– в три раза больше. К тому же цена одного комплекса Patriot – $1 млрд, комплекса THAAD – $3 млрд, а С-400 – всего $500 миллионов.

Ранее сообщалось о том, что число стран, которые заявили о намерении купить российские С-400, выросло до 13. Возможные сделки о поставках СЗРК уже обсуждали Саудовская Аравия, Катар, Алжир, Марокко, Египет, Вьетнам и Ирак. Власти Турции заявили о том, что, несмотря на недовольство США, покупка С-400 является "решенным делом".

Андрей ФИЛАТОВ
новости партнеров
Загрузка...

Империя под ударом: Америку ждет крах

Надменность американцев приведет к гибели их страны

Порошенко мог сдать Крым за огромные деньги

В Киеве сделали громкое заявление

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей