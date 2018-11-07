Экспортные С-400 сделали уникальными

Москва продвигает свои ЗРК в Китае

Россия рекламирует на выставке AirShow China 2018 те самые С-400, которые относительно недавно продала Китаю. По словам директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрия Шугаева, который приехал в Китай в составе российской делегации, С-400 по всем показателям превосходят зарубежные аналоги и как раз по этой причине продажа этих комплексов другим странам вызывает такое раздражение США.

Кроме того, Шугаев подчеркнул, что экспортная версия С-400 предполагает "уникальные комплексные решения", которые обеспечивают объединение систем разной дальности в единый контур ПВО. Он не уточнил, какие это могут быть системы – только российского или еще и зарубежного производства. Российские С-300 и С-400 взаимодействуют вместе с ЗРК "Тор", "Бук", "Панцирь-С" и "Тунгуска".

На данный момент Россия поставляет С-400 Китаю, Турции и Индии. Также комплексами интересуются в Саудовской Аравии.