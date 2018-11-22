Трубопровод протянут через четыре государства

"Газпром" наконец выбрал, в каких странах проложат газопровод. "Турецкий поток" будет доставлять топливо через Болгарию, Сербию, Венгрию и Словакию. Компания уже запустила процедуру бронирования новых трубопроводных мощностей в этих государствах. Об этом стало известно из данных местных газотранспортных операторов.

Транзит топлива через Болгарию и Сербию начнется уже в 2020 г., а в Венгрию – в 2021-м, в Словакию – во второй половине 2022-го. В тот же год Россия планирует отказаться от поставок газа через Украину.

Судить о том, что "Газпром" выбрал маршрут, можно, например, по тому, что компании в Болгарии готовят аукцион на будущие мощности газопроводов, который пройдет в декабре. Они идентичны мощностям одной из веток "Турецкого потока".

Подобные аукционы прошли в октябре 2018-го в Австрии, Словакии и Венгрии. Источник газеты "КоммерсантЪ" утверждает, что "Газпром" планирует забронировать все предложенные этими странами мощности с 2022 г. на 7 лет.

Получается, что обе ветки газопровода начнут работать с 2020 года. Правда, вторую нитку, которая пойдет на Балканы, полностью загрузят лишь в 2022 году. Пока остается неизвестным, как будут проходить доставки топлива в Грецию, которая тоже хочет присоединиться к "Турецкому потоку".

Маршрут газопровода во многом похож на путь "Южного потока", строительство которого Европейский союз приостановил в 2014 году.

"Турецкий поток", к проекту которого сложно придраться, будет проводить российский газ напрямую из РФ в Турцию и страны Южной Европы. Один из этапов строительства – прокладку труб по дну Черного моря – уже завершили.