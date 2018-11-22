Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Определен маршрут "Турецкого потока"

Фото: www.globallookpress.com
Трубопровод протянут через четыре государства

"Газпром" наконец выбрал, в каких странах проложат газопровод. "Турецкий поток" будет доставлять топливо через Болгарию, Сербию, Венгрию и Словакию. Компания уже запустила процедуру бронирования новых трубопроводных мощностей в этих государствах. Об этом стало известно из данных местных газотранспортных операторов.

Транзит топлива через Болгарию и Сербию начнется уже в 2020 г., а в Венгрию – в 2021-м, в Словакию – во второй половине 2022-го. В тот же год Россия планирует отказаться от поставок газа через Украину.

Судить о том, что "Газпром" выбрал маршрут, можно, например, по тому, что компании в Болгарии готовят аукцион на будущие мощности газопроводов, который пройдет в декабре. Они идентичны мощностям одной из веток "Турецкого потока".

Подобные аукционы прошли в октябре 2018-го в Австрии, Словакии и Венгрии. Источник газеты "КоммерсантЪ" утверждает, что "Газпром" планирует забронировать все предложенные этими странами мощности с 2022 г. на 7 лет.

Получается, что обе ветки газопровода начнут работать с 2020 года. Правда, вторую нитку, которая пойдет на Балканы, полностью загрузят лишь в 2022 году. Пока остается неизвестным, как будут проходить доставки топлива в Грецию, которая тоже хочет присоединиться к "Турецкому потоку".

Маршрут газопровода во многом похож на путь "Южного потока", строительство которого Европейский союз приостановил в 2014 году.

"Турецкий поток", к проекту которого сложно придраться, будет проводить российский газ напрямую из РФ в Турцию и страны Южной Европы. Один из этапов строительства – прокладку труб по дну Черного моря – уже завершили. 

Полина ИВАНОВА
новости партнеров
Загрузка...

Цены на бензин рухнут

Это случится при одном условии

Порошенко мог сдать Крым за огромные деньги

В Киеве сделали громкое заявление

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей