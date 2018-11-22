Информация в СМИ о российской трубе воодушевила болгарские власти

Официальная София не получала никаких уведомлений из Москвы о планах строительства второй ветки газопровода "Турецкий поток" по территории Болгарии. Такой ответ пришел из пресс-службы Минэнерго страны в ответ на соответствующий запрос Болгарского национального радио.

Замминистра энергетики Республики Красимир Пырванов в интервью БНР сказал, что письмо о планах "Газпрома" в Болгарии, возможно, поступит в ближайшее время.

""Турецкий поток" состоит из двух труб мощностью в 15 млрд куб. м. в год каждая. Одна предназначена для Турции. Дилемма была во второй трубе – пойдет она через Болгарию или через Грецию. Коллеги из "Газпрома" сообщили российским СМИ о том, что приняли решение – труба пройдет через Болгарию. Мы ожидаем, что в самое ближайшее время официально получим в министерстве энергетики письмо из "Газпрома" о его решении", – отметил Пырванов.

Ранее сегодня газета "КоммерсантЪ" написала, что российский монополист в рамках проекта "Турецкий поток" будет поставлять наш газ в Болгарию, Венгрию, Сербию и Словакию. По информации издания, "Газпром" уже участвует в процедуре бронирования новых трубопроводных мощностей в этих странах. Более того, "Булгартрансгаз" намерен провести аукцион на будущие мощности газопроводов на входе в болгарскую часть из Турции и на выходе в Сербию в декабре.

Судя по всему, в болгарской компании лучше осведомлены о планах по российской трубе, нежели в правительстве страны. Как бы там ни было, вести из Москвы обрадовали местных депутатов. Так, член ратующей за возобновление дружественных отношений с РФ фракции "Объединенные патриоты" Искрен Веселинов считает, что прокладка трубы "Турецкого потока" по болгарской территории положительно повлияет на экономику государства.

"Мы становимся одной из основных стран-транзитеров, даже в качестве экономического аспекта, возможно, транзитные сборы будут выше, чем от "Южного потока", который был провален. В этом отношении новости очень хорошие, и нам нужно максимально облегчить инвестиционные нагрузки на "Булгартрансгаз", чтобы соответствовать установленным срокам", – отметил Веселинов.

В кулуарах парламента депутат от партии "Движение за права и свободы" (ДПС) Рамадан Аталай был категоричен: София должна сделать все возможное для того, чтобы "Турецкий поток" прошел через Болгарию.

"Если упустить и этот проект, значит мы должны ждать, когда наши соседи благоволят каким-то образом поставлять нам газ", – подчеркнул он.

Даже антироссийские представители местного парламента возбудились. "Топ-приоритетом для Болгарии" назвал решение вопроса о прохождении газопровода "ТП" через территорию страны депутат от фракции "Граждане за европейское развитие Болгарии" (ГЕРБ) Александр Ненков.

"Для государства, несомненно, важно сохранить свою транзитную роль на всем Балканском полуострове. Это действительно важно – сделать Болгарию одним из самых важных региональных игроков", отметил Ненков.

Напомним, укладка первой ветки морской части "Турецкого потока" завершена 19 ноября. Далее будет проложена сухопутная транзитная нитка до границы Турции с сопредельными странами протяженностью. Министр энергетики РФ Александр Новак уверен, что газ по трубопроводу "ТП" начнет поступать турецким потребителям к концу 2019 г.

