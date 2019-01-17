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Сербы ждут российское оружие

Фото: commons.wikimedia.org
Белград рассчитывает на военную технику

В преддверии визита Владимира Путина в Сербию стало известно о предстоящих контрактах на поставку оружия Белграду. О запланированном подписании документов сообщает РИА "Новости" со ссылкой источник в сфере ВТС. Причем речь идет о новых контрактах, а не реализации прежних договоренностей о поставке бронетехники из наличия российской армии.

Ранее правительства двух стран договорились о поставке Сербии 30 танков Т-72С и 30 разведывательно-дозорных машин БРДМ-2. А еще в 2017-м Россия передала сербам 6 истребителей из наличия ВКС РФ.

Весной прошлого года российские СМИ сообщили, что сербские военные заинтересованы в покупке четырех вертолетов Ми-35 и такого же количества Ми-17. Поэтому очень вероятно, что эти контракты будут подписаны в ходе данного визита.

Всего, как заявлял журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков, перед приездом Владимира Путина подготовлены к подписанию более 20 документов. Ранее СМИ сообщили о готовящемся покушении на российского президента и задержании подозреваемого. Однако позже агентство "Спутник" со ссылкой на свои источники передало, что задержание боевика Армина Алибашича не имеет никакого отношения к предстоящему визиту.

Александр ИЛЬИН
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