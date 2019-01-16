Нибиру
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Армин Алибашич попался полиции в городе Нови-Пазар. Он разгуливал с винтовкой, оснащенной оптическим прицелом, в рюкзаке. Это и привлекло внимание правоохранителей.
Боевик, вероятно, замышлял покушение на российского лидера Владимира Путина. Он мог готовить теракт во время визита президента в Белград. Напомним, поездка Путина была намечена на 17 января. В квартире мужчины обнаружили целый арсенал оружия и символику запрещенной в России террористической организации ИГ. Об этом сообщает Informer.
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