Сербия получит газ по "Турецкому потоку" в 2020 году

Замороженный проект "Южного потока" получает новую судьбу

Газопровод "Турецкого потока" на территории Сербии планируется запустить до конца апреля 2020 года. Об этом сегодня заявил генеральный директор компании "Сербиягаз" Душан Баятович.

По его словам, маршрут новой газовой трубы будет примерно совпадать с "почившим" в 2014-м болгарским проектом "Южный поток".

"Расширение ПХГ "Банатски двор" будет стоить €60 млн, также мы должны построить новое подземное хранилище, к которому подключится новый магистральный газопровод от болгарской границы, стоимость этого проекта около €20 млн. Газопровод должен начать действовать до конца апреля следующего года, это хорошие новости и для потребителей в Сербии", – цитирует ТАСС гендиректора.

Он отметил, что строительство сербского участка "ТП" должно начаться во второй половине нынешнего марта. Баятович добавил, что для Белграда сотрудничество с российским "Газпромом" остается "самым значимым".

Маршрут нового газопровода почти совпадет с "Южным потоком". Газовая труба пересечет болгарско-сербскую границу у города Заечар, а сербско-венгерскую – у Хоргоша. Входная мощность составит около 13,88 млн куб. м, выходная – приблизительно 10 млн куб. м газа, подчеркнул Баятович.

Буквально на прошлой неделе, 17 января, в ходе своего визита в Белград президент РФ Владимир Путин сказал сербскому коллеге Александру Вучичу, что Москва готова продолжить вторую ветку газопровода "Турецкий поток" на территорию Сербии, для чего может вложить около $1,4 млрд в развитие инфраструктуры Республики. Российский лидер заметил, что "многие страны проявляют интерес" к проектам продолжения "ТП" в Европу, однако для этого необходимо все правильно оформить. Москва помнит провальный опыт с "Южным потоком", который должен был пройти через Болгарию.

Напомним, первая ветка "Турецкого потока" строится для снабжения российским топливом турецких потребителей, а вторая – для стран Южной и Юго-Восточной Европы. К трубе уже проявили интерес Греция, Италия, все та же Болгария, Сербия и Венгрия.