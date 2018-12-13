Дан старт наземной части "Турецкого потока"

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Газопровод прокладывает путь по турецкой земле. Об этом сообщил президент республики Реджеп Эрдоган, передает Anadolu Ajansı.
Таким образом он объявил о начале строительства наземной части "Турецкого потока".
"Мы завершим его до конца 2019 года", – заявил Эрдоган.
Erdoğan: "TürkAkım Doğal Gaz Boru Hattı projesinin ülkemiz topraklarındaki bölümünün inşasına başlıyoruz ve 2019'un sonuna kadar onu da bitireceğiz."— AA Canlı (@AACanli) 13 декабря 2018 г.
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