Дан старт наземной части "Турецкого потока"

Строительство началось на территории республики

Газопровод прокладывает путь по турецкой земле. Об этом сообщил президент республики Реджеп Эрдоган, передает Anadolu Ajansı.

Таким образом он объявил о начале строительства наземной части "Турецкого потока".

"Мы завершим его до конца 2019 года", – заявил Эрдоган.