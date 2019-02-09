Незалежная не сможет качать свои права в газовом вопросе

У властей Незалежной все еще теплится надежда на то, что строительство "Северного потока – 2" будет сорвано, и транзит российского газа через их территорию сохранится. В этом случае Киев мог бы диктовать Москве свои условия по прокачке голубого топлива. Однако Москва не против сохранить украинский транзит, однако исключительно на своих условиях, заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин.

По его словам, санкционное давление, которым США стараются помешать прокладке трубы, обречены.



"Если будут чинить препоны этому проекту, с тем чтобы заставить Россию <…> качать газ через Украину на их условиях, с их тарифами, с неопределенностью в юридических вещах, наверное, этот номер не пройдет", – цитирует Панкина telegram-канал "Карточный домик: Россия".

По его словам, Россия готова заключить с Украиной новое соглашение по транзиту, однако к украинской стороне предполагаются ряд условий, с которыми соседи не согласятся.

Ранее стало известно о том, что два ключевых европейских участника в определении судьбы "Северного потока – 2" – Германия и Франция – договорились о том, что окончательное решение по проекту будет принимать Германия. На сегодняшний день Берлин заинтересован в газопроводе.