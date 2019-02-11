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Германия подала США мощный сигнал по "Северному потоку - 2"

Фото: www.globallookpress.com
продолжение"Северный поток - 2" выбил США за рамки
Лидеры ЕС выступили против вмешательства третьих стран в свои дела

Берлин никогда не подастся на шантаж. Так заявил министр экономики ФРГ Петер Альтмайер в ответ на предупреждение президента США Дональда Трампа. Глава Белого дома обвинил немецкие власти в том, что по их вине усиливается зависимость Европы от России.

"Каждая страна имеет право свободно поддерживать те экономические и торговые отношения, которые она считает правильными. "Северный поток – 2" – это, прежде всего, частный проект, который уже одобрили многие страны", – жестко высказался министр в интервью изданию Welt am Sonntag.

По мнению Альтмайера, согласие, которого удалось достичь Берлину и Парижу по "Северному потоку – 2", свидетельствует о том, что европейские лидеры, несмотря на трения в отношениях, готовы объединиться, когда речь идет о важных для Европы вещах.

В минувшую пятницу, 8 февраля, представители Франции и Германии договорились, что все решения по поводу строящегося российского газопровода должен принимать Берлин. Кроме того, в Брюсселе был утвержден новый пакет поправок к Газовой директиве ЕС, в котором не говорится о необходимости заблокировать "Северный поток – 2". Новая газовая директива ЕС – "мощный сигнал" для критиков, подчеркивают в ФРГ.

Ранее посол Германии на Украине Эрнст Райхель пояснил, что немецкие власти даже не имеют возможностей остановить строительство газопровода, поскольку его реализует не правительство Германии, а частные компании, пишет РИА ФАН. А что касается разрешений на строительство, которые зависят от государственных органов, то они давно выданы, причем не только в ФРГ, но и в других странах ЕС.

"Северный поток – 2" представляет собой две газовых трубы мощностью 55 млрд куб. м в год, которые пройдут от побережья РФ до Германии. Против проекта выступают Украина, США, Латвия, Литва и Польша, напоминает "Царьград".

Николай ВИКТОРОВ
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