Над украинской ГТС нависли черные тучи – еще одна страна хочет нашего газа в обход Незалежной

Присоединиться к строящейся второй ветке газопровода "Турецкий поток" выразила желание Венгрия. Об этом заявил посол Республики в России Норберт Конкой. Таким образом, все больше европейских потребителей желают получать российское голубое топливо не по советско-украинской трубе, что чревато смертью газотранспортной системы страны.

"Венгрия заинтересована в диверсификации газовых маршрутов. Сегодня российский газ поступает в Венгрию с востока, но мы заинтересованы в подаче газа и с юга [через "Турецкий поток"]", – цитирует ТАСС Конкоя.

Будапешту необходима диверсификация поставок, поэтому Республика готова принимать наше голубое топливо по новому газопроводу. По словам венгерского дипломата, его страна для подключения к "ТП" обладает всей необходимой инфраструктурой.

"Если будут построены болгарский и сербский участки, Венгрия готова к приему газа", – подчеркнул Конкой.

Напомним, на прошлой неделе о своей готовности к присоединению к "Турецкому потоку" объявила болгарская компания "Булгартрансгаз". София намерена вклиниться в трубу с российским газом на границе с Турцией, а далее доставить его до Сербии.

Газпровод прокладывается по дну Черного моря и свяжет Россию с Европой через европейскую территорию Турции. По плану конечная точка "ТП" будет находиться в Греции, но ветка присоединится к ГТС других стран. В декабре 2019 г. должна заработать первая нить газопровода, которая предназначена для турецкого потребителя, вторая с прицелом на Восточную Европу – в 2020-м.

