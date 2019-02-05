Европа объединилась против "Северного потока-2"

Мнение Германии потерялось под давлением большинства

Европейцы могут сотрудничать с Россией, но лишь в тех областях, которые представляют для них интерес. Такой вердикт вынесли в Европарламенте.

За соответствующую резолюцию проголосовали 27 членов комитета ЕП по международным делам, 4 выступили против, 15 воздержались, говорится на сайте ЕП.

В документе отмечается, что введенные ранее санкции против России необходимо сохранить. Кроме того, страны ЕС должны быть готовы принять новые меры, к этому их могут подтолкнуть "многочисленные нарушения" Россией воздушного пространства и территориальных вод, в частности, в Балтийском регионе.

Евродепутаты признали, что ЕС является крупнейшим торговым партнером РФ, и согласились, что такое положение дел сохранится как минимум на ближайшие годы. Однако позволять Москве иметь больше, чем у нее уже есть, нельзя. Поэтому ЕП вновь выступил против строительства газопровода "Северный поток-2", который дескать может усилить зависимость Европы от России.

Несмотря на то, что резолюции Европарламента не имеют обязательной силы даже для европейцев, в марте принятый комитетом документ будет поставлен на голосование на пленарной сессии ЕП.

Ранее европарламентарии уже пытались помешать строительству "Северного потока-2", призывая Германию отказаться от проекта. В ответ в Берлине указали, что у правительства ФРГ нет полномочий указывать компаниям, в каких коммерческих проектах им участвовать.

Запуск нового газопровода в эксплуатацию намечен на конец 2019 года.