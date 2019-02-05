Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Европа объединилась против "Северного потока-2"

Фото: www.globallookpress.com
Мнение Германии потерялось под давлением большинства

Европейцы могут сотрудничать с Россией, но лишь в тех областях, которые представляют для них интерес. Такой вердикт вынесли в Европарламенте.

За соответствующую резолюцию проголосовали 27 членов комитета ЕП по международным делам, 4 выступили против, 15 воздержались, говорится на сайте ЕП.

В документе отмечается, что введенные ранее санкции против России необходимо сохранить. Кроме того, страны ЕС должны быть готовы принять новые меры, к этому их могут подтолкнуть "многочисленные нарушения" Россией воздушного пространства и территориальных вод, в частности, в Балтийском регионе.

Фото: www.globallookpress.com

Евродепутаты признали, что ЕС является крупнейшим торговым партнером РФ, и согласились, что такое положение дел сохранится как минимум на ближайшие годы. Однако позволять Москве иметь больше, чем у нее уже есть, нельзя. Поэтому ЕП вновь выступил против строительства газопровода "Северный поток-2", который дескать может усилить зависимость Европы от России.

Несмотря на то, что резолюции Европарламента не имеют обязательной силы даже для европейцев, в марте принятый комитетом документ будет поставлен на голосование на пленарной сессии ЕП. 

Ранее европарламентарии уже пытались помешать строительству "Северного потока-2", призывая Германию отказаться от проекта. В ответ в Берлине указали, что у правительства ФРГ нет полномочий указывать компаниям, в каких коммерческих проектах им участвовать. 

Запуск нового газопровода в эксплуатацию намечен на конец 2019 года.

Николай ВИКТОРОВ
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Японцы разочаровались в идее с Курилами

Острова идеально подходят для размещения ракет США, и поэтому Россия их не отдаст

Лакомый кусочек: британцы нацелились на Крым

Гости из Соединенного Королевства совсем осмелели

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей