"Северный поток-2" позволит Германии влиять на политику России

Нибиру
- Дьявольская планета приближается: Нибиру сняли на видео
- Пострашнее будет: в космосе родилась вторая Нибиру
- Нибиру готовит людей к новой великой эре
Германия, выступившая на стороне России при реализации "Северного потока – 2", стала не только частью проблемы энергетической политики ЕС, но и ее решением. Об этом заявил бывший помощник госсекретаря США по европейским делам, экс-посол США в Польше Дэниел Фрид.
По его мнению, Берлин совершил ошибку, решив поддержать российский газопровод. Но публично ругать его за это не стоит, лучше воспользоваться открывшимися в этой связи возможностями.
"Такие сложные разговоры лучше вести с глазу на глаз, крепить союзы единомышленников, а не кричать", – пояснил дипломат в эфире Polskie Radio. – Теперь Германия будет обязана заняться смягчением возможных негативных последствий".
Фрид напомнил, что Германия – союзник и партнер США, она поддерживает антироссийские санкции. Поэтому он уверен, что ФРГ "приложит все усилия к тому, чтобы смягчить последствия появления "Северного потока – 2".
"Если этот газопровод будет построен, на Германию ляжет обязанность по урегулированию проблем, которые в результате появятся, – указал Фрид. – Немцам придется постараться, чтобы не допустить ослабления ЕС".
Ранее глава МИД ФРГ заявил, что остановить строительство "Северного потока – 2" уже не удастся, и попросил иностранных политиков не давить на Берлин.
Газопровод "Северный поток – 2" пройдет параллельно уже действующему "Северному потоку" по дну Балтийского моря от побережья России до Германии. Его проектная мощность – 55 млрд куб. м газа в год. Запуск в эксплуатацию запланирован на конец 2019 года.
Американцы хотят затащить туда Китай и другие страны
Гости из Соединенного Королевства совсем осмелели