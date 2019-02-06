"Северный поток-2" позволит Германии влиять на политику России

Поляков призвали не ругать Берлин за поддержку проекта газопровода

Германия, выступившая на стороне России при реализации "Северного потока – 2", стала не только частью проблемы энергетической политики ЕС, но и ее решением. Об этом заявил бывший помощник госсекретаря США по европейским делам, экс-посол США в Польше Дэниел Фрид.

По его мнению, Берлин совершил ошибку, решив поддержать российский газопровод. Но публично ругать его за это не стоит, лучше воспользоваться открывшимися в этой связи возможностями.

"Такие сложные разговоры лучше вести с глазу на глаз, крепить союзы единомышленников, а не кричать", – пояснил дипломат в эфире Polskie Radio. – Теперь Германия будет обязана заняться смягчением возможных негативных последствий".

Фрид напомнил, что Германия – союзник и партнер США, она поддерживает антироссийские санкции. Поэтому он уверен, что ФРГ "приложит все усилия к тому, чтобы смягчить последствия появления "Северного потока – 2".

"Если этот газопровод будет построен, на Германию ляжет обязанность по урегулированию проблем, которые в результате появятся, – указал Фрид. – Немцам придется постараться, чтобы не допустить ослабления ЕС".

Ранее глава МИД ФРГ заявил, что остановить строительство "Северного потока – 2" уже не удастся, и попросил иностранных политиков не давить на Берлин.

Газопровод "Северный поток – 2" пройдет параллельно уже действующему "Северному потоку" по дну Балтийского моря от побережья России до Германии. Его проектная мощность – 55 млрд куб. м газа в год. Запуск в эксплуатацию запланирован на конец 2019 года.

