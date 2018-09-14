Российский проект надоел украинскому лидеру, который вспоминает про него при любом удобном случае

Петр Порошенко провел 13 сентября встречу со спецпредставителем Соединенных Штатов Куртом Волкером.

Стороны рассмотрели вопросы энергетической безопасности и строительство газопровода "Северный поток – 2". Кроме того, украинский лидер и представитель США обсудили ситуацию на Донбассе. При этом Волкер и Порошенко отметили, что важно продолжать санкционную политику против России.

Президент Украины поблагодарил Волкера "за укрепление обороноспособности украинской армии и отметил важность продолжения тесного сотрудничества в сфере безопасности и обороны", сообщается на сайте Петра Порошенко.

Ранее США неоднократно объявляли, что введут санкции против европейских компаний, которые будут участвовать в строительстве "Северного потока-2".



