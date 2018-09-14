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На переговорах Порошенко и Волкер обсудили "Северный поток - 2"

Петр Порошенко и Курт Волкер. Фото: GLOBAL LOOK press/Petro Poroshenko
Российский проект надоел украинскому лидеру, который вспоминает про него при любом удобном случае

Петр Порошенко провел 13 сентября встречу со спецпредставителем Соединенных Штатов Куртом Волкером.

Стороны рассмотрели вопросы энергетической безопасности и строительство газопровода "Северный поток – 2". Кроме того, украинский лидер и представитель США обсудили ситуацию на Донбассе. При этом Волкер и Порошенко отметили, что важно продолжать санкционную политику против России.

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Президент Украины поблагодарил Волкера "за укрепление обороноспособности украинской армии и отметил важность продолжения тесного сотрудничества в сфере безопасности и обороны", сообщается на сайте Петра Порошенко.

Ранее США неоднократно объявляли, что введут санкции против европейских компаний, которые будут участвовать в строительстве "Северного потока-2".


Валентина МАЙОРОВА
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