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Петр Порошенко провел 13 сентября встречу со спецпредставителем Соединенных Штатов Куртом Волкером.
Стороны рассмотрели вопросы энергетической безопасности и строительство газопровода "Северный поток – 2". Кроме того, украинский лидер и представитель США обсудили ситуацию на Донбассе. При этом Волкер и Порошенко отметили, что важно продолжать санкционную политику против России.
Президент Украины поблагодарил Волкера "за укрепление обороноспособности украинской армии и отметил важность продолжения тесного сотрудничества в сфере безопасности и обороны", сообщается на сайте Петра Порошенко.
Ранее США неоднократно объявляли, что введут санкции против европейских компаний, которые будут участвовать в строительстве "Северного потока-2".
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