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Германия предаст "Северный поток-2" ради СПГ

Фото: GLOBAL LOOK press/Patrick Pleul/ZB
Катар сделал ФРГ соблазнительное предложение

В газовый рынок Европы вмешались арабы. Катарская компания Qatar Petroleum, являющаяся крупнейшим в мире экспортером сжиженного природного газа (СПГ), уговаривает немцев построить терминал для приема СПГ в Германии.

В качестве аргумента приводится тот факт, что ФРГ – самый крупный импортер газа в Европе, но при этом не имеет собственного порта для танкеров с СПГ, поэтому пользуется исключительно трубопроводным. Это, в свою очередь, снижает возможности для диверсификации источников, указывает катарский концерн.

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На руку ему играют и американцы со своими угрозами ввести санкции против европейских компаний, которые будут строить "Северный поток-2".

Так что представители Qatar Petroleum знают, на что давить в ходе переговоров. А они уже идут, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на гендиректора корпорации Саада Аль Кааби. По его словам, Катар ведет переговоры одновременно с обеими с немецкими компаниями Uniper и RWE. Им даже предлагается два варианта сотрудничества на выбор: или получить часть мощностей будущего терминала СПГ и заниматься непосредственно поставками, или стать просто акционером терминала.

По данным немецких СМИ, канцлер Ангела Меркель относится к инициативе катарцев благосклонно. Впрочем, поговаривают, что она поставила заинтересованным лицам, в первую очередь, США условие – Германия соглашается строить у себя терминал СПГ, который даст возможность потом принимать в том числе американский сжиженный газ, а ей за это не препятствуют в реализации "Северного потока-2". Диверсификация так диверсификация.

Николай ВИКТОРОВ
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