"Северный поток - 2" укрепляется в Германии
Власти Республики Саксонии разрешили European Gas Pipeline Link (EUGAL) прокладывать сухопутный отвод от "Северного потока – 2" на своей земле. Об этом сообщается в пресс-релизе компании Gascade, которая строит газопровод.
Строительство 52-километрового участка в Саксонии начнется уже на следующей неделе, подготовка к нему уже ведется. Решение об утверждении плана маршрута было передано Gascade в четверг, 6 сентября.
Труба проляжет от общины Шёнфельда в районе Мейсена к югу до Вильсдруфа в Саксонской Швейцарии-Восточные Рудные Горы. Укладка всей саксонской части EUGAL должна завершиться до конца 2019 года. Все владельцы и арендаторы, чьи земельные участки попадают под маршрут "СП-2", будут проинформированы до начала строительства, отмечается в релизе.
Ранее, 17 августа, земля Бранденбург одобрила работы на своей территории. Таким образом, для полного пакета разрешений слово остается лишь за регулятором земли Мекленбург-Передняя Померания.
Партнерами Gascade по укладке 480-километровой магистрали EUGAL являются немецкие газотранспортные операторы Fluxys Deutschland, Gasunie Deutschland Transport Services и ONTRAS Gastransport, пишет "Интерфакс".
Как справедливо заметил американский журнал Forbes, реализацию проекта уже никак не остановить. Издание указало на тот факт, что раньше трубопровод укладывали только на побережье и в российских территориальных водах, а также в его финальной точке недалеко от немецкого Грайфсвальда. Это, кстати, земля Мекленбург-Передняя Померания, еще не давшая разрешения.
Однако Forbes удивлен такими быстрыми темпами строительства "СП-2" на фоне "существующей политической угрозы воплощению проекта в жизнь". Автор статьи подчеркнул, что в строительство газопровода без сомнений вкладывают миллионы, поскольку существует не так много правовых путей, чтобы помешать "Северному потоку – 2". Не останавливает проект и до сих пор не определившаяся позиция Дании, единственная страна, которая все еще не дала своего "добро" на прокладку трубы в своей исключительной экономической зоне в водах Балтийского моря.
Теперь "СП-2"
может остановить лишь изменение позиции канцлера ФРГ Ангелы Меркель, что выглядело бы результатом давления со стороны Вашингтона и, таким образом, не пользовалось бы поддержкой у граждан Германии, резюмирует Forbes.
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