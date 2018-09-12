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Шведы нашли зацепку в борьбе с "Северным потоком - 2"

Фото: GLOBAL LOOK press/Stefan Sauer
В документы проекта закрались неточности

Шведские экологи снова готовы биться за остановку строительства российского трубопровода. Представители организации по защите прав в области экологии ClientEarth обратились в суд после того, как обнаружили в проектных документах некие "неточности".

По мнению активистов, при строительстве "Северного потока – 2" предполагается детонирование бомб, заложенных на дне морском еще в период Второй мировой войны. Данные действия, считают защитники, нанесут непоправимый вред исчезающим млекопитающим.

"ClientEarth подала иск в административный суд Швеции с требованием остановить строительство участка газопровода "Северный поток – 2" длиной 510 километров в шведских водах. Юристы группы утверждают, что строительные документы являются неполными и неточным, так как они не учитывают влияния строительства на дикую природу в Балтийском море", – сказано в "кляузе" ClientEarth.

Это вторая по счету жалоба организации. В мае она обращалась в суд Финляндии. Между тем власти этой страны, как и Швеции, дали проекту зеленый свет.

Известно, что его оператор Nord Stream 2 уже изучил предъявленные претензии. Об этом сообщило агентство Reuters, ссылаясь на пресс-секретаря компании Ларса Гренстедта.

Напомним, "СП-2" протянется по дну Балтики из России в Германию. Кроме этих стран, магистраль также затронет территории Финляндии, Швеции и Дании. Лишь последняя не торопится с разрешением на строительство. Проект предполагает две нитки газопровода, которые в год будут поставлять 55 млрд куб. м голубого топлива.

Оксана ПОДТУРКИНА
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