Американцы не сломили волю ФРГ

Берлин не спасовал перед Вашингтоном, несмотря на его давление, и отказался от сделки с ним, заверил министр экономики Петер Альтмайер после германо-американской конференции. Речь идет о договоре по "Северному потоку – 2", согласно которому ФРГ обязуется покупать американский СПГ.

"Нет никакой сделки",

– отрезал глава Минэкономики, подчеркнув, что в Германии разграничивают три разных вопроса: это приумножение числа поставщиков голубого топлива, реализация совместного с Россией газового проекта и транзитная роль Украины после введения в строй "СП-2" в конце 2019 года.

"Намерение Германии дифференцировать свои поставки газа совершенно независимо от других вопросов",

– заключил Альтмайер, передает РИА "Новости".

Ранее претензии Берлину из-за "Северного потока – 2" предъявил Киев. По мнению депутата Рады Дмитрия Линько, поддерживая проект, ФРГ разоряет Украину, которая лишится транзита.

К концу года ненавистный США, Прибалтике, Украине и некоторым странам ЕС газопровод планируют закончить. У американцев свои виды на поставки в Европу СПГ, Незалежную беспокоит транзитный вопрос, о котором речь шла выше, а остальные считают "СП-2" политическим. На это в Москве неоднократно заявляли, что проект является коммерческим и никоим образом не затронет украинский транзит.

"Северный поток – 2", предполагающий две нитки общей мощностью 55 млрд куб. м, протянется по дну Балтики из России в Германию. Кроме них, трубопровод пройдет в экономических зонах и территориальных водах еще трех стран – Финляндии, Швеции и Дании.