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"Северный поток-2" угрожает единству Евросоюза

Фото: www.globallookpress.com
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Киев из последних сил сопротивляется новой российской трубе

Европа не должна допустить реализации проекта "Северный поток – 2", поскольку он подрывает принципы демократии и единства Европейского союза. С таким обращением выступили депутаты Верховной рады Украины, адресовав свои газовые слезы старшим товарищам из Европарламента, Еврокомиссии и Евросовета.

"В письме выражается обеспокоенность относительно попыток подрыва единства ЕС, принципов демократии и верховенства права, энергетической независимости государств европейского континента и призыв к ключевым европейским институтам предпринять решительные шаги по противодействию таким попыткам",

говорится в заявлении, текст которого доступен на официальном сайте украинского парламента.

Депутаты подчеркнули необходимость учета интересов Незалежной, которые строительство газопровода якобы нарушает в части транзита российского голубого топлива потребителям в Европе.

Фото: www.globallookpress.com

Письмо неожиданно переведено, кроме английского, еще и на русский язык. Вероятно, чтобы в Москве не особо утруждались с переводом. Ожидалось, правда, что помимо упомянутого священного слова "транзит" там должны присутствовать другие знаковые буквы для Киева, а именно – ГТС, которую хотя бы кто-нибудь, кроме "страны-агрессора", обязан спасти. Например, Брюссель может раскошелиться и выделить украинскому партнеру деньги на реконструкцию и модернизацию проржавевшей советской трубы.

Однако Европа в данном вопросе ушла в глухую оборону.

Ранее во вторник, 12 февраля, в Министерстве экономики Германии категорически опровергли информацию о якобы заключении сделки между Берлином и Вашингтоном по "Северному потоку – 2" в обмен на готовность приобретать американский СПГ.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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