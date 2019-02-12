"Северный поток-2" угрожает единству Евросоюза

Киев из последних сил сопротивляется новой российской трубе

Европа не должна допустить реализации проекта "Северный поток – 2", поскольку он подрывает принципы демократии и единства Европейского союза. С таким обращением выступили депутаты Верховной рады Украины, адресовав свои газовые слезы старшим товарищам из Европарламента, Еврокомиссии и Евросовета.

"В письме выражается обеспокоенность относительно попыток подрыва единства ЕС, принципов демократии и верховенства права, энергетической независимости государств европейского континента и призыв к ключевым европейским институтам предпринять решительные шаги по противодействию таким попыткам",

– говорится в заявлении, текст которого доступен на официальном сайте украинского парламента.

Депутаты подчеркнули необходимость учета интересов Незалежной, которые строительство газопровода якобы нарушает в части транзита российского голубого топлива потребителям в Европе.





Письмо неожиданно переведено, кроме английского, еще и на русский язык. Вероятно, чтобы в Москве не особо утруждались с переводом. Ожидалось, правда, что помимо упомянутого священного слова "транзит" там должны присутствовать другие знаковые буквы для Киева, а именно – ГТС, которую хотя бы кто-нибудь, кроме "страны-агрессора", обязан спасти. Например, Брюссель может раскошелиться и выделить украинскому партнеру деньги на реконструкцию и модернизацию проржавевшей советской трубы.

Однако Европа в данном вопросе ушла в глухую оборону.



Ранее во вторник, 12 февраля, в Министерстве экономики Германии категорически опровергли информацию о якобы заключении сделки между Берлином и Вашингтоном по "Северному потоку – 2" в обмен на готовность приобретать американский СПГ.