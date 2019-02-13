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Вместо ликвидации "Северного потока-2" Европа открыла путь "Северному потоку-3"

Фото: www.globallookpress.com
продолжениеНемцы развеяли все мифы о "Северном потоке-2"
У российских газопроводов появилась правовая защита в ЕС

Противники "Северного потока – 2" могут кусать локти: у них не осталось шансов остановить реализацию проекта. Совет ЕС и Европарламент при посредничестве Еврокомиссии на заседании 12 февраля смогли договориться о поправках в Газовую директиву ЕС. Вместо того чтобы уничтожить "Северный поток – 2", документ дал российскому газопроводу "европейский пропуск", считает аналитик польского Центра восточных исследований Шимон Кардась.

"Фактически появится правовая броня, защищающая "Северный поток – 2", – приводит газета Rzeczpospolita комментарий эксперта.

Поправки были предложены совместно Францией и Германией. Суть директивы в том, что ко всем газопроводам на территории ЕС, кто бы ни был их владельцем, должны применяться европейские нормы. Предполагалось, что в поправках будет прописан запрет компаниям быть одновременно и поставщиком газа, и оператором трубы. Это сразу лишало "Газпром" половины выгод от запуска нового газопровода.

Фото: www.globallookpress.com

Но после 9-часовых дебатов в Страсбурге 12 февраля участники согласились с предложением Берлина и Парижа. Теперь решать, какие нормы Третьего энергопакета применять к газопроводу, будет та страна ЕС, на территории которой находится первый приемно-распределительный пункт. В случае с "Северный потоком – 2" это Германия, которая активно поддерживает энергетическое сотрудничество с Россией.

"Таким образом, закон, который был призван заблокировать "Северный поток – 2", может фактически его легализовать", – поясняет польский эксперт.

По его мнению, такой вариант директивы позволит России еще более активно строить все новые газопроводы. Поэтому в ближайшее время в ЕС может появиться и "Северный поток – 3", и европейская ветка "Турецкого потока", и масса других трубопроводов.

Фото: www.globallookpress.com

Согласованные на уровне комитета ЕП поправки теперь должны окончательно утвердить в Совете ЕС и Европарламенте. После этого документ необходимо интегрировать в национальные законодательства членов ЕС. На это им отводится 9 месяцев, говорится в заявлении Еврокомиссии.

Если все пойдет гладко и без задержек, то к концу года обновленная Газовая директива ЕС вступит в силу. Примечательно, что на это же время намечен и запуск в эксплуатацию "Северного потока – 2", а применить нормы европейского законодательства к уже действующему газопроводу будет вообще очень сложно.

"Северный поток – 2" представляет собой два параллельных трубопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год. Он пройдет от побережья России до Германии по дну Балтийского моря. Примерно этим же маршрутом ранее был проложен уже действующий газопровод "Северный поток". 

Николай ВИКТОРОВ
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