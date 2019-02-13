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Немцы развеяли все мифы о "Северном потоке-2"

Фото: www.globallookpress.com
Журналисты насчитали пять устоявшихся заблуждений по поводу российской трубы

Старательные немцы на фоне бесконечных споров вокруг строительства "Северного потока – 2" и противоречивой информации о проекте решили развенчать мифы и домыслы о новом газопроводе. Издание Deutsche Welle остановилось на пяти популярных заблуждениях.

Первое из них заключается в том, что прокладку российской трубы уже не остановить, поскольку Евросоюз одобрил поправки в Третий энергопакет. Это означает, что ЕС на законодательном уровне не сможет помешать строительству "СП-2", хотя в состоянии ужесточить требования к нему, пишет автор статьи.

Между тем, отмечает издание, на пути реализации проекта теоретически может встать президент США Дональд Трамп при помощи наложения санкций на высокоспециализированные компании Allseas Group (Нидерланды/Швейцария) и Saipem (Италия). Именно они владеют кораблями-трубопрокладчиками, которые работают на "СП-2".

Второй миф – новый газопровод увеличивает энергозависимость ЕС от России. Данное утверждение регулярно используют противники проекта (особенно в этом поднаторели США, Польша и Украина), заявляя, что строящаяся газовая магистраль мощностью 55 млрд куб. м в год позволит "Газпрому" нарастить поставки голубого топлива в Европу.

Фото: www.globallookpress.com

Но и это не так, отмечает автор статьи. По его мнению, Москва прокладывает одновременно "Северный поток – 2" и "Турецкий поток" для того, чтобы сократить, а в дальнейшем и прекратить транспортировку газа через Незалежную.

"Речь, таким образом, идет всего лишь о перераспределении имеющихся объемов нынешнего украинского транзита на два новых обходных маршрута, а вовсе не о качественном увеличении российских поставок. Их существенное наращивание может произойти, наоборот, лишь в том случае, если будут сохранены значительные объемы прокачки через Украину, чего многие в ЕС в интересах Киева как раз и добиваются",

указывает автор.

Третья мифологема связана с тем, что новая труба предназначена исключительно для поставок газа из России по дну Балтийского моря напрямую в Германию. Однако размеры, маршрут и забронированные мощности газопровода EUGAL говорят о другом.

Фото: www.globallookpress.com

Конечная точка "СП-2" расположена у немецкого города Грайфсвальд. Там две его нитки будут подключены к двум веткам газопровода EUGAL общей мощностью 51 млрд куб. метров. Они, в свою очередь, пройдя по Восточной Германии с севера на юг, закончатся в Чехии. Таким образом, около 90% газа "Северного потока – 2" уйдут по немецкой территории транзитом.

Далее основная часть объемов голубого топлива из Чехии направится в австрийский Баумгартен, где находится газовый хаб, а оттуда – на юг в Италию. Именно Рим является одним из крупнейших в Евросоюзе покупателей российского газа.

Четвертое заблуждение, которое, по словам автора, популярно в наших соцсетях, – жители ФРГ замерзнут без "Северного потока – 2".

Фото: www.globallookpress.com

По данным издания, в Германии газом отапливается лишь половина жилого сектора. Российским голубым топливом пользуется меньше половины. Доля "Газпрома" на немецком рынке не превышает 40%.

"Таким образом, от поставок российской компании зависят менее четверти немецких квартир и домов. При таком раскладе ни о каком "замерзании Германии" без еще одной трубы на Балтике не может быть и речи",

– подчеркивает Deutsche Welle.

Ну а пятый миф связан со сроками строительства и пуска новой трубы – якобы она должна заработать в конце нынешнего года.

В реальности к этому сроку завершится прокладка подводной части проекта, а под Грайфсвальдом построят приемный терминал, но сухопутный отвод EUGAL будет готов лишь наполовину.

Согласно официальному графику, первая нитка до Чехии должна быть уложена к концу 2019 г., а завершение всего проекта намечено на конец 2020-го. Учитывая постепенный вывод на проектную мощность, в полную силу газопровод "Северный поток – 2" и EUGAL при самых благоприятных обстоятельствах заработает не раньше весны 2021-го.

Поэтому, делает вывод автор, "Газпром" вынужден вести переговоры с Киевом о продолжении транзита российского газа европейским потребителям хотя бы до этого времени.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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